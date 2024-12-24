Об этом сообщает 24 Канал. Мы собрали для вас список топовых лент, которые поражают сюжетными линиями и актерской игрой.

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"Планктон"

По сюжету этого сериала, главный герой – мужчина, у которого практически нет шансов на счастье. Его жизнь переполнена неудачами, и он попадает в сложную ситуацию, где кажется, что все двери закрыты. Однако его жизнь приобретает новый поворот, когда он встречается со своей бывшей, женщиной, которая, кажется, стала самой несчастной будущей невестой. Их пути снова пересекаются в важный момент, и именно в это время они оказываются вынужденными отправиться в последнее путешествие вместе - путешествие, которое будет определять дальнейшую судьбу каждого из них.

"Планктон": смотрите онлайн трейлер сериала

"Когда звонит телефон"

По сюжету этого напряженного триллера, брак между перспективным политиком и его немой женой кажется идеальным внешне, но за фасадом идеальной пары скрываются сложные, неразрешимые проблемы. Они живут в мире, где политическая карьера мужчины процветает, а женщина, что не может говорить, сталкивается с собственными внутренними переживаниями и неопределенностью. Их жизнь, хоть и полна внешнего счастья, остается наполненной тенями невысказанных слов и непонятных чувств.

"Когда звонит телефон": смотрите онлайн трейлер сериала

Все меняется в один миг, когда на их телефон приходит звонок от неизвестного похитителя. Этот звонок, который сначала кажется обычным инцидентом, на самом деле переворачивает их жизни вверх дном.

"Семья по выбору"

История трех подростков, которые не были связаны кровным родством, но выросли вместе как семья, словно трогательная драма о глубоком братстве и безудержных эмоциях. Ким Сан Ха, успешный хирург-ортопед в университетской больнице Хэдон, живет с тяжелым чувством вины за трагедию, произошедшую в его семье, когда он был еще молодым. Он носит этот груз в своем сердце, пытаясь сделать все возможное, чтобы компенсировать прошлое и обрести мир с самим собой.

"Семья по выбору": смотрите онлайн трейлер сериала

С Юн Джу Воном и Кан Хе Джуном они вместе переживали свои юношеские годы. Каждый из них имел свою судьбу, но их братство всегда оставалось крепким и нерушимым, несмотря на все трудности. Они поддерживали друг друга через все трудности, делились радостями и переживаниями, став для каждого из них самыми родными людьми в жизни.

Но время и жизнь разбросали их по разным направлениям, и через 10 лет они снова встречаются. Встреча, которая кажется случайной, оказывается судьбоносной.