Про це повідомляє 24 Канал. Ми зібрали для вас список топових стрічок, які вражають сюжетними лініями та акторською грою.

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3 корейські дорами, які завоювали популярність у всьому світі

"Планктон"

За сюжетом цього серіалу, головний герой – чоловік, у якого практично немає шансів на щастя. Його життя переповнене невдачами, і він потрапляє в складну ситуацію, де здається, що всі двері закриті. Проте його життя набуває нового повороту, коли він зустрічається зі своєю колишньою, жінкою, яка, здається, стала найнещаснішою майбутньою нареченою. Їхні шляхи знову перетинаються у важливий момент, і саме в цей час вони виявляються змушеними вирушити в останню подорож разом — подорож, яка визначатиме подальшу долю кожного з них.

"Планктон": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Коли дзвонить телефон"

За сюжетом цього напруженого трилера, шлюб між перспективним політиком і його німою дружиною здається ідеальним зовні, але за фасадом ідеальної пари ховаються складні, нерозв'язані проблеми. Вони живуть у світі, де політична кар'єра чоловіка процвітає, а жінка, що не може говорити, стикається з власними внутрішніми переживаннями й невизначеністю. Їхнє життя, хоч і сповнене зовнішнього щастя, лишається наповненим тінями невисловлених слів і незрозумілих почуттів.

"Коли дзвонить телефон": дивіться онлайн трейлер серіалу

Все змінюється в одну мить, коли на їхній телефон приходить дзвінок від невідомого викрадача. Цей дзвінок, який спершу здається звичайним інцидентом, насправді перевертає їхні життя догори дриґом.

"Сім'я за вибором"

Історія трьох підлітків, які не були пов'язані кровною спорідненістю, але виросли разом як сім'я, немов зворушлива драма про глибоке братерство та нестримні емоції. Кім Сан Ха, успішний хірург-ортопед в університетській лікарні Хедон, живе із важким почуттям провини за трагедію, що сталася в його родині, коли він був ще молодим. Він носить цей тягар у своєму серці, намагаючись зробити все можливе, щоб компенсувати минуле і знайти мир із самим собою.

"Сім'я за вибором": дивіться онлайн трейлер серіалу

З Юн Джу Воном та Кан Хе Джуном вони разом переживали свої юнацькі роки. Кожен з них мав свою долю, але їхнє братство завжди залишалося міцним і непорушним, попри всі труднощі. Вони підтримували один одного через всі труднощі, ділилися радощами та переживаннями, ставши для кожного з них найріднішими людьми в житті.

Але час і життя розкидали їх по різних напрямках, і через 10 років вони знову зустрічаються. Зустріч, яка здається випадковою, виявляється доленосною.