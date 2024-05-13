В нашей новой подборке Кино 24 такие дорамы: "Притворяйся до конца", "Свадьба невозможна", "Ночная фотостудия". Читайте, о чем сюжет и смотрите трейлеры, которые помогут выбирать лучший сериал для вас.

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"Притворяйся до конца"

Встреча и короткое знакомство главных персонажей в самолете могут изменить ход их жизни. В большом городе легко разбить двух людей, но судьба имеет свои планы.

Случайный лайк в социальной сети и общие интересы их компаний приводят Сюя и Тан к новой встрече. Главным героям предстоит преодолеть испытания, раскрыть свои истинные лица и повысить взаимное доверие, чтобы понять, насколько важны их взаимные чувства.

"Притворяйся до конца": смотрите онлайн сериал

"Свадьба невозможна"

На А Чон – актриса второго плана, которая не нашла успеха ни в карьере, ни в личной жизни. Однако однажды ее лучший друг, которого заставляют жениться, Ли До Хан, предлагает ей первую главную роль в ее жизни – стать его женой.

А Чон соглашается, но Джи Хан, младший брат До Хана, категорически против этой свадьбы и всеми возможными усилиями пытается помешать ему.

"Свадьба невозможна": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Ночная фотостудия"

Со Ки Джу – фотограф, управляющий небольшой фотостудией, специализирующейся на съемке призраков. Хан Бом – юрист, которая не терпит несправедливости и часто из-за этого попадает в проблемы.

На Со Ки Джу лежит проклятие: ему приходится бороться с призраками и, по легенде, он должен умереть от их рук в возрасте 35 лет. Он считает дни до своей гибели, но когда, казалось бы, надежда на спасение уже потеряна, в его жизни появляется Хан Бом – женщина с необычайным даром, который может спасти его.

"Ночная фотостудия": смотрите онлайн трейлер сериала

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