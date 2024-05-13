У нашій новій добірці Кіно 24 такі дорами: "Прикидайся до кінця", "Весілля неможливе", "Нічна фотостудія". Читайте, про що сюжет та дивіться трейлери, які допоможуть обирати найкращий серіал для вас.

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"Прикидайся до кінця"

Зустріч і коротке знайомство головних персонажів у літаку можуть змінити хід їхнього життя. У великому місті легко розбити двох людей, але доля має свої плани.

Випадковий лайк у соціальній мережі та спільні інтереси їхніх компаній приводять Сюя та Тан до нової зустрічі. Головним героям належить подолати випробування, розкрити свої справжні обличчя і підвищити взаємну довіру, щоб зрозуміти, наскільки важливі їхні взаємні почуття.

"Прикидайся до кінця": дивіться онлайн серіал

"Весілля неможливе"

На А Чон – акторка другого плану, яка не знайшла успіху ані в кар'єрі, ані в особистому житті. Проте одного дня її найкращий друг, якого примушують одружитися, Лі До Хан, пропонує їй першу головну роль в її житті – стати його дружиною.

А Чон згоджується, але Джі Хан, молодший брат До Хана, категорично проти цього весілля та усіма можливими зусиллями намагається завадити йому.

"Весілля неможливе": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Нічна фотостудія"

Со Кі Джу – фотограф, що керує невеликою фотостудією, спеціалізованою на зйомці привидів. Хан Бом – юристка, яка не терпить несправедливості та часто через це потрапляє в проблеми.

На Со Кі Джу лежить прокляття: йому доводиться боротися з привидами й, за легендою, він має померти від їхніх рук у віці 35 років. Він рахує дні до своєї загибелі, але коли, здавалося б, надія на порятунок вже втрачена, у його житті з'являється Хан Бом – жінка з надзвичайним даром, який може врятувати його.

"Нічна фотостудія": дивіться онлайн трейлер серіалу

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