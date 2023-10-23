Одним из таких сериалов стал "Королек – птичка певчая". Романтическая мелодрама, являющаяся римейком культового одноименного турецкого сериала 1980-х годов, снятого по мотивам романа Решата Нури Гюнтекина "Королек", до сих пор согревает сердца поклонников своим сюжетом. 24 Канал.

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О чем сериал "Королек – пения певчая"

Сюжет разворачивается первой половины XX века во время Первой мировой войны. Главной героиней является молодая и энергичная Фериде, которую благодаря ее живому уму и характеру прозвали королек. Она сирота и живет в доме тети и кузена Кямрана, в которого безумно влюбляется. Вскоре оказывается, что Кямран также испытывает чувства к Фериде. Но на их пути к счастью придется пройти многочисленные испытания.

"Королек – птичка певчая": смотрите онлайн трейлер сериала

Кто сыграл главные роли в сериале

Бурак Озчивит – турецкий актер, известный во многих странах мира благодаря роли османского воина Малкочеглу Бали бея в популярном историческом сериале "Великий век. Роксолана". В сериале "Королек – птичка певчая" актер сыграл роль Кямрана, к которому чувствует главная героиня. А он, впоследствии, тоже влюбляется в нее.



Бурак Озчивит в сериале "Королек – птичка певчая" / TIMS Productions

Фахрие Эвджен – турецкая актриса кино и телевидения. В сериале она сыграла главную роль юной красавицы Фериде, которая и является тем же корольком – певческой птичкой.



Фахрие Эвджен в сериале "Королек – птичка певчая" / TIMS Productions

Известно, что эта пара влюбилась не только в сериале, но и вне камер. Актер сделал предложение во время празднования своего дня рождения. И 29 июня 2017 года Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен обручились в Стамбуле. 13 апреля 2019 Фахрие родила сына, которого назвали Караном. А в январе 2023 года у супругов Озчивитов родился сын Керем.