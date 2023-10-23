Одним із таких серіалів став "Корольок – пташка співоча". Романтична мелодрама, що є рімейком культового однойменного турецького серіалу 1980-х років, знятого за мотивами роману Решата Нурі Гюнтекіна "Корольок", досі зігріває серця шанувальників своїм сюжетом, зазначає 24 Канал.

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Про що серіал "Корольок – пташка співоча"

Сюжет розгортається в першій половині XX століття під час Першої світової війни. Головною героїнею є молода та енергійна Феріде, яку завдяки її жвавому розуму та характеру прозвали корольок. Вона сирота і живе в будинку тітки та кузена Кямрана, в якого шалено закохується. Незабаром виявляється, що Кямран також має почуття до Феріде. Але на їхньому шляху до щастя доведеться здолати численні випробування.

"Корольок – пташка співоча": дивіться онлайн трейлер серіалу

Хто зіграв головні ролі у серіалі

Бурак Озчивит – турецький актор, відомий у багатьох країнах світу завдяки ролі османського воїна Малкочоглу Балі бея в популярному історичному серіалі "Величне століття. Роксолана". У серіалі "Корольок – пташка співоча" актор зіграв роль Кямрана, до якого має почуття головна героїня. А він, згодом, також закохується у неї.



Бурак Озчивит у серіалі "Корольок – пташка співоча" / TIMS Productions

Фахріє Евджен – турецька акторка кіно та телебачення. У серіалі вона зіграла головну роль юної красуні Феріде, яка і є тим самим корольком – співочою пташкою.



Фахріє Евджен у серіалі "Корольок – пташка співоча" / TIMS Productions

Відомо, що ця пара закохалась не лише у серіалі, а й поза камерами. Актор освідчився під час святкування свого дня народження. І 29 червня 2017 року Бурак Озчівіт і Фахріє Евджен побралися в Стамбулі. 13 квітня 2019 року Фахріє народила сина, якого назвали Караном. А у січні 2023 року у подружжя Озчивітів народився син Керем.