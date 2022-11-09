На Netflix вышел 5 сезон "Короны" – все, что вам нужно знать о сериале
9 ноября в 10 часов на Netflix вышел 5 сезон долгожданного сериала "Корона". В этом сезоне обладательница премии BAFTA и номинантка на Оскар актриса Имелда Стонтон берет на себя роль покойной королевы Елизаветы II и будет следовать за королевской семьей у самых тяжелых 1990-х годах.
5 сезона "Короны" есть что рассказать. Сюжет охватывает период распада брака принца Чарльза и принцессы Дианы, а также развод ее дочери принцессы Анны с Марком Филипсом до пожара в Виндзорском замке и новаторского и скандального интервью Дианы с Мартином Баширом.
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5 сезон "Короны" вышел на Netflix
Где смотреть
После почти двухлетнего ожидания 5-й сезон "Короны" вышел на экраны сегодня, в среду, 9 ноября. Премьера продолжения сериала состоялась 10 часов утра по киевскому времени на Netflix. Чтобы смотреть "Корону", вы должны иметь подписку на Netflix. Возможно, со временем сериал появится на некоммерческих сайтах Украины с украинской озвучкой. Известно, что все 10 серий выйдут на стриминге сразу.
Если вам интересно сначала просмотреть предыдущие 4 сезона "Короны", то они доступны на Netflix.
"Корона" 5 сезон: трейлер
Сюжет
Пятый сезон покажет пожар 1992 года в Виндзорском замке, интервью принцессы Дианы 1995 для "Панорамы" и распад ее брака с принцем Чарльзом. А в трейлере можно увидеть, как покойная королева Великобритании в роли Имелды Стонтон рассуждает о прошедших событиях, в частности коронации, публичных выходах Ее Величества, правления и старости.
Диана и Чарльз ведут медиавойну. Вокруг роли монархии идут дискуссии. Начинаются 90-е – самый сложный период для королевы Елизаветы II,
– пишет Netflix.
Описание всех серий 5 сезона от Netflix
Эпизод 1. Синдром королевы Виктории
Необходимый ремонт королевской яхты привлекает пристальное внимание к правлению королевы. Преследуемые прессой, Чарльз и Диана отправляются во второй медовый месяц в Италию.
Эпизод 2. Система
Принц Филипп поддерживает члена семьи в трауре. В погоне за сенсацией журналист таблоида предлагает Диане написать откровенную книгу.
Эпизод 3. Му-му
В 1946 году египетского уличного торговца вдохновляет король Эдвард, отрекшийся от престола. Много лет спустя он пытается войти в британский высший мир.
Ужасный год
Эпизод 4. Ужасный год
На фоне пожара в Виндзорском замке и напряженности в браках детей королева отмечает и подытоживает 40-летие своего правления.
Эпизод 5. На шаг впереди
Принцу Чарльзу приходится разбираться со скандалом после обнародования записи его разговора с Камиллой и удара по его браку, который это вызвало.
Эпизод 6. Дом Ипатьева
Желая возглавить новую Россию президент Ельцин пытается заручиться поддержкой королевы, а она в то время сталкивается с новыми проблемами в своем браке.
Эпизод 7. Нейтральная зона
В то время как корреспондент BBC Мартин Башир всячески пытается взять интервью у Дианы, одинокая принцесса обретает смысл жизни и теплоту в лондонской больнице.
Эпизод 8. Порох
Королева хорошо проводит время с принцем Уильямом. В ночь Гая Фокса фейерверки прекрасно отвлекают от интервью Дианы для BBC.
Эпизод 9. Пара №31
Принцесса Уэльская сталкивается с последствиями своих заявлений. Королева просит премьер-министра о помощи в щекотливом семейном деле.
Эпизод 10. Вывод из строя
Оказавшись под пристальным взглядом общественности, Чарльз заключает новый союз в Гонконге. Мохаммед аль Файед предлагает поддержку только что разведенной Диане.
"Корона" 5 сезон: смотрите еще один трейлер
Актерский состав
Имелда Стонтон сменила Оливию Колман в роли королевы Елизаветы II в пятом сезоне сериала "Корона". Актриса хорошо известна благодаря роли Веры в Вере Дрейк, Долорес Амбридж в "Гарри Поттере и Ордене Феникса" и леди Бегшоу в "Аббатство Даунтон".
Лауреат BAFTA и номинантка на Оскар Лесли Мэнвилл сыграла принцессу Маргарет, младшую сестру королевы, взяв на себя роль Хелены Бонэм Картер.
Доминик Вест из "Дрот" сыграл принца Чарльза, заменив Джоша О'Коннора. Элизабет Дебики из "Тенета" сыграла Диану, принцессу Уэльскую, сменив Эмму Коррин. И О'Коннор, и Коррин получили премию Эмми за свои роли в 4 сезоне.
Звезда "Отца" Оливия Уильямс сыграет Камиллу Паркер Боулз, заменив Эмиральда Феннела. Звезда фильмов "На игле" и "Элементарно" Джонни Ли Миллер сыграл Джона Мэйджора, премьер-министра Великобритании от консерваторов с 1990 по 1997 год.
Также в пятом сезоне сериала "Корона" снялись:
- Клаудия Гаррисон в качестве принцессы Анны;
- Джеймс Мюррей, как принц Эндрю, герцог Йоркский;
- Сэм Вулф в качестве принца Эдварда;
- Сенан Вест в качестве принца Уильяма Уэльского;
- Берти Карвел в роли Тони Блэра и т.д.