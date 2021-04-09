Авторы сериала "Корона" усиленно готовятся к съемкам 5 сезона, которые должны начаться летом 2021 года. Журналистам стало известно, что одну из ролей ленты может сыграть знаменитый ирландский актер Эндрю Скотт, хорошо известный зрителям по роли Мориарти в сериале "Шерлок".

По словам инсайдеров таблоида The Sun, актер претендует на одну из знаковых ролей в 5 сезоне "Короны". Речь идет о персонаже Тони Блэра – премьер-министра Великобритании с 1997 по 2007 года. Именно он произнес знаменитую речь в память о погибшей принцессе Диане.

Смотрите также Не такая уж и "железная леди": Джиллиан Андерсон рассмешила курьезным фото со съемок "Короны"

Сейчас представители Эндрю Скотта ведут переговоры о подписании контракта на съемки.

"Финальные сезон ы " Короны" расскажут об эпической схватке премьер-министра с королевой из-за ее реакции на смерть принцессы Дианы в 1997 году. Авторы проекту хотели найти актера, который может адаптироваться к роли, как Эндрю. Он уже доказал, что может быть волшебным и наводить страх своим видом, что свойственно и для Блэра", – рассказал инсайдер.



Эндрю Скотт может сыграть Тони Блэра в "Короне" / Фото Extra

"Корона" 5 сезон : коротко о сериале

Сериал "Корона 5" начнут снимать в июле 2021 года. Авторы проекту покажут художественную версию того, что происходило в Кенсингтонском дворце после намерения Дианы расстаться с Чарльзом. Леди Ди будет активно внедрять благотворительные проекты, что сделает ее народной любимицей не только в Великобритании, но и во всем мире. Такую бешеную популярность никогда не смогла превзойти Камилла.

Тема развода пары не будет единственной в сюжетной линии. Елизавета II будет всеми силами очищать репутацию британской монархии в глазах людей.

По официальным данным, главные роли в сериале "Корона 5" сыграют:

Имельда Стонтон – королева Великобритании Елизавета II

Лесли Менвилл – принцесса Маргарет, сестра Елизаветы II

Джонатан Прайс – принц Филипп, супруг Елизаветы II

Элизабет Дебики – принцесса Диана