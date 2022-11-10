В 5 сезоне "Короны" сыграл Анатолий Котенев – белорусский и российский актер – детали

В 5 сезоне "Короны" зрители увидят не только бракоразводный процесс Чарльза и Дианы, но и визит Елизаветы II в Россию и ее встречу с Борисом Ельциным. Его в сериале сыграл белорусский актер Анатолий Котенев, очень известный в российском кинематографе.

Борис Ельцин был первым президентом России с 1991 по 1999 год. Он был бывшим членом Коммунистической партии Советского Союза, но впоследствии стал политически независимым. В "Короне" он изображен как англофил, который хочет встретиться с королевой.

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Бориса Ельцина в 5 сезоне "Короны" сыграл белорусский и российский актер

В 6 эпизоде сериала "Корона" под названием "Дом Ипатьева", Ельцин, желая возглавить новую "демократическую" Россию, пытается заручиться поддержкой королевы, а она в то время сталкивается с новыми проблемами в своем браке.

Ельцина сыграл 64-летний Анатолий Котенев – белорусский и российский актер, снимающийся в кино с 1985 года. За свою карьеру актер участвовал в более чем 120 советских, русских, белорусских и советских фильмах и спектаклях, в частности:

"Я любил вас больше жизни";

"Снайперы";

"Бег от смерти";

"Друзей не выбирают";

"Матрос Железняк", в котором сыграл российского матроса Анатолия Железняка.

Котенев стал широко известен после роли в фильме режиссера Вадима Костроменко "Секретный фарватер", основывающийся на одноименном романе россиянина Леонида Платова. Это военная драма, действие которой происходит во время Немецко-советской войны на Балтийском флоте в 1944 – 1945 годах и после войны в 1952 году. В ней он сыграл главную роль.

Как отреагировали на участие Котенева в "Короне"

, в 1997 году на кинофестивале "Стожары", который проводится в Киеве, Котеневу вручили приз за лучшую мужскую роль в короткометражном фильме "Черный ящик", а на фестивале "Листопад" – награду за участие в ленте "Бег от смерти".

Поклонники сериала "Корона" выразили свое возмущение по поводу участия белорусского и российского актера в 5 сезоне. Хотя съемки и проводились до войны, однако, по словам фанатов, команда проекта должна обратить на это внимание, учитывая войну России против Украины. "Можно, конечно, ссылаться на то, что съемки были до 24 февраля, но камон. Это неожиданно", – пишут в сети.

А вот авторитетное издание The Guardian говорит о том, "эпизод, посвященный Борису Ельцину и эксгумации Романовых, и особенно отдельный выпуск о мультяшном аристократическом подражателе Мохаммеде аль-Фаеде, можно было бы выбросить, не слишком нарушая основной сюжет".

Анатолий Котенев в роли Ельцена в 5 сезоне "Короны" / Скриншот из сериала

Что известно о пятом сезоне сериала "Корона"

Помимо сюжетной линии с Ельцином, пятый сезон покажет пожар 1992 года в Виндзорском замке, интервью принцессы Дианы 1995 для "Панорамы" и распад ее брака с принцем Чарльзом. А в трейлере можно увидеть, как покойная королева Великобритании в роли Имелды Стонтон рассуждает о прошедших событиях, в частности коронации, публичных выходах Ее Величества, правления и старости.

"Корона" 5 сезон 2022: смотрите трейлер онлайн

Производство каждого часа сериала "Корона" стоит от 6,5 до 13 миллионов долларов. Это делает его одним из самых дорогих проектов Netflix. Сначала речь шла о том, что сериал будет пять сезонов, но в 2020 году Netflix сообщил, что запланировал снять еще один сезон, который уже будет финальным.

Напомним, после смерти королевы Великобритании, 8 сентября, просмотры сериала "Корона" очень выросли. По данным Whip Media, в период с 9 по 11 сентября аудитория "Короны" в Соединенном Королевстве выросла более чем на 800% по сравнению с началом сентября 2022 года.