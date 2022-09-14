Количество просмотров сериала "Корона" от Netflix, рассказывающего о жизни королевской семьи, в Великобритании выросло до 800%. В то же время, огромное количество зрителей смотрят его в США, Франции и Австралии.

Если вы пропустили Netflix приостановил съемки сериала "Корона" после смерти королевы Елизаветы II

После смерти Елизаветы II: выросло количество просмотров сериала "Корона"

Отмеченный наградами сериал, премьера которого состоялась в 2016 году, собрал множество зрителей и признание критиков для Netflix. "Корона" ведет хронику жизни королевы на протяжении нескольких десятилетий, начиная с конца 1940-х годов до того, как умер ее отец, король Георг VI, и она взошла на престол.

По данным Whip Media, в период с 9 по 11 сентября аудитория "Короны" в Соединенном Королевстве выросла более чем на 800% по сравнению с предыдущим периодом с пятницы по воскресенье. В США количество зрителей за этот период увеличилось более чем в четыре раза, тогда как во Франции "Корона" имела более чем втрое больше зрителей, чем в предыдущие выходные. Во всем мире количество зрителей в минувшие выходные было почти в четыре раза выше, чем в предыдущие выходные.

Кстати говоря. После сообщений о смерти королевы на прошлой неделе Netflix подтвердил, что приостановит производство пятого сезона, который должен был изображать королевскую семью до начала 2000-х годов.

Отметим, что премьера пятого сезона популярного сериала запланирована на ноябрь, и в нем будут показаны события начала и середины 1990-х годов. Имелда Стонтон возьмет на себя роль королевы, которую раньше играли Клэр Фой и Оливия Колман.

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Сериал получил 11 премий "Эмми" в 2021 году, в том числе выдающийся драматический сериал. К тому же, он выиграл две премии "Эмми" в 2020 году, пять в 2018 году и три в 2017 году.

Ранее речь шла о том, что сериал завершится на пятом сезоне. Однако уже объявили о выпуске шестого, в котором будут дебютировать 21-летний Эд Маквэй и 16-летний Руфус Кампа в роли принца Уильяма и Мэг Беллами, которая превратится в Кейт Миддлтон.

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Напомним, королева Елизавета скончалась 8 сентября, окончив историческое 70-летнее правление. Ее смерть вызвала эмоциональную реакцию в Великобритании и во всем мире. В Великобритании объявили 10-дневный траур, а гроб с телом королевы должен находиться в Лондоне со среды по понедельник, 19 сентября, когда состоится его похорон.