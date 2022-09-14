Кількість переглядів серіалу "Корона" від Netflix, що розповідає про життя королівської сім’ї, у Великій Британії зросла до 800 %. Водночас величезна кількість глядачів дивляться його у США, Франції та Австралії.

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Відзначений нагородами серіал, прем'єра якого відбулася у 2016 році, зібрав величезну кількість глядачів та визнання критиків для Netflix. "Корона" веде хроніку життя королеви упродовж кількох десятиліть, починаючи з кінця 1940-х років, до того як помер її батько, король Георг VI, і вона зійшла на престол.

За даними Whip Media, у період з 9 по 11 вересня аудиторія "Корони" у Сполученому Королівстві зросла більш ніж на 800 % порівняно з попереднім періодом із п'ятниці по неділю. У США кількість глядачів за цей період збільшилася більш ніж у чотири рази, тоді як у Франції "Корона" мала більш ніж утричі більше глядачів, ніж у попередні вихідні. У всьому світі кількість глядачів минулими вихідними була майже вчетверо вищою, ніж попередніми вихідними.

До речі. Після повідомлень про смерть королеви минулого тижня Netflix підтвердив, що призупинить виробництво п'ятого сезону, який мав зображати королівську родину до початку 2000-х років.

Зазначимо, що прем’єра п’ятого сезону популярного серіалу запланована на листопад, і ньому будуть показані події початку та середини 1990-х років. Імелда Стонтон візьме на себе роль королеви, яку раніше грали Клер Фой та Олівія Колман.

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Серіал отримав 11 премій "Еммі" у 2021 році, зокрема як видатний драматичний серіал. До того ж він виграв дві премії "Еммі" у 2020 році, п'ять у 2018 році та три у 2017 році.

Раніше йшлося про те, що серіал завершиться на п’ятому сезоні. Проте вже оголосили про випуск шостого, у якому дебютуватимуть 21-річний Ед Маквей та 16-річний Руфус Кампа в ролі принца Вільяма та Мег Белламі, яка перевтілиться в Кейт Міддлтон.

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Нагадаємо, королева Єлизавета померла 8 вересня, закінчивши історичне 70-річне правління. Її смерть викликала емоційну реакцію у Великій Британії та у всьому світі. У Великій Британії оголосили 10-денну жалобу, а труна з тілом королеви має перебувати в Лондоні з середи по понеділок, 19 вересня, коли відбудеться її похорон.