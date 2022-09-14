Кількість переглядів серіалу "Корона" від Netflix, що розповідає про життя королівської сім’ї, у Великій Британії зросла до 800 %. Водночас величезна кількість глядачів дивляться його у США, Франції та Австралії.
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Відзначений нагородами серіал, прем'єра якого відбулася у 2016 році, зібрав величезну кількість глядачів та визнання критиків для Netflix. "Корона" веде хроніку життя королеви упродовж кількох десятиліть, починаючи з кінця 1940-х років, до того як помер її батько, король Георг VI, і вона зійшла на престол.
За даними Whip Media, у період з 9 по 11 вересня аудиторія "Корони" у Сполученому Королівстві зросла більш ніж на 800 % порівняно з попереднім періодом із п'ятниці по неділю. У США кількість глядачів за цей період збільшилася більш ніж у чотири рази, тоді як у Франції "Корона" мала більш ніж утричі більше глядачів, ніж у попередні вихідні. У всьому світі кількість глядачів минулими вихідними була майже вчетверо вищою, ніж попередніми вихідними.
Зазначимо, що прем’єра п’ятого сезону популярного серіалу запланована на листопад, і ньому будуть показані події початку та середини 1990-х років. Імелда Стонтон візьме на себе роль королеви, яку раніше грали Клер Фой та Олівія Колман.
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Серіал отримав 11 премій "Еммі" у 2021 році, зокрема як видатний драматичний серіал. До того ж він виграв дві премії "Еммі" у 2020 році, п'ять у 2018 році та три у 2017 році.
Раніше йшлося про те, що серіал завершиться на п’ятому сезоні. Проте вже оголосили про випуск шостого, у якому дебютуватимуть 21-річний Ед Маквей та 16-річний Руфус Кампа в ролі принца Вільяма та Мег Белламі, яка перевтілиться в Кейт Міддлтон.
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Нагадаємо, королева Єлизавета померла 8 вересня, закінчивши історичне 70-річне правління. Її смерть викликала емоційну реакцію у Великій Британії та у всьому світі. У Великій Британії оголосили 10-денну жалобу, а труна з тілом королеви має перебувати в Лондоні з середи по понеділок, 19 вересня, коли відбудеться її похорон.