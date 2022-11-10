Борис Єльцин був першим президентом Росії з 1991 до 1999 року. Він був колишнім членом Комуністичної партії Радянського Союзу, але згодом став політично незалежним. У "Короні" його зображено як англофіла, який хоче зустрітися з королевою.
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Бориса Єльцина у 5 сезоні "Корони" зіграв білоруський та російський актор
У 6 епізоді серіалу "Корона" під назвою "Будинок Іпатьєва", Єльцин, бажаючи очолити нову "демократичну" Росію, намагається заручитися підтримкою королеви, а вона в той час стикається з новими проблемами у своєму шлюбі.
Єльцина зіграв 64-річний Анатолій Котенєв – білоруський та російський актор, який знімається в кіно з 1985 року. За свою кар'єру актор брав участь у більш ніж у 120 радянських, російських, білоруських та радянських фільмах та спектаклях, зокрема:
- "Я любив вас більше життя";
- "Снайпери";
- "Біг від смерті";
- "Друзів не обирають";
- "Матрос Железняк", в якому зіграв російського матроса Анатолія Железняка.
Котенєв став широковідомим після ролі у фільмі режисера Вадима Костроменка "Секретний фарватер", що ґрунтується на однойменному романі росіянина Леоніда Платова. Це військова драма, дія якої відбувається під час Німецько-радянської війни на Балтійському флоті в 1944 – 1945 роках і після війни у 1952 році. У ній він виконав головну роль.
Як відреагували на участь Котенєва у "Короні"
Шанувальники серіалу "Корона" висловили своє обурення щодо участі білоруського та російського актора у 5 сезоні. Хоч зйомки й проводилися до війни, проте, за словами фанів, команда проєкту мала б звернути на це увагу, враховуючи війну Росії проти України. "Можна, звичайно, посилатись на те, що знімання були до 24 лютого, але камон. Це неочікувано", – пишуть у мережі.
А ось авторитетне видання The Guardian говорить про те, "епізод, присвячений Борису Єльцину та ексгумації Романових, і особливо окремий випуск про мультяшного аристократичного наслідувача Мохаммеда аль-Фаєда, можна було б викинути, не надто порушуючи основний сюжет".
Анатолій Котенєв у ролі Єльцена у 5 сезоні "Корони" / Скриншот з серіалу
Що відомо про п’ятий сезон серіалу "Корона"
Окрім сюжетної лінії з Єльцином, п'ятий сезон покаже пожежу 1992 року у Віндзорському замку, інтерв'ю принцеси Діани 1995 року для "Панорами" та розпад її шлюбу з принцом Чарльзом. А в трейлері можна побачити, як покійна королева Великої Британії у ролі Імелди Стонтон розмірковує про минулі події, зокрема коронацію, публічні виходи Її Величності, правління та старість.
"Корона" 5 сезон 2022: дивіться трейлер онлайн
Нагадаємо, після смерті королеви Великої Британії, 8 вересня, перегляди серіалу "Корона" дуже зросли. За даними Whip Media, у період з 9 по 11 вересня аудиторія "Корони" у Сполученому Королівстві зросла більш ніж на 800 % порівняно з початком вересня 2022 року.