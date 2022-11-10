Борис Єльцин був першим президентом Росії з 1991 до 1999 року. Він був колишнім членом Комуністичної партії Радянського Союзу, але згодом став політично незалежним. У "Короні" його зображено як англофіла, який хоче зустрітися з королевою.

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Бориса Єльцина у 5 сезоні "Корони" зіграв білоруський та російський актор

У 6 епізоді серіалу "Корона" під назвою "Будинок Іпатьєва", Єльцин, бажаючи очолити нову "демократичну" Росію, намагається заручитися підтримкою королеви, а вона в той час стикається з новими проблемами у своєму шлюбі.

Єльцина зіграв 64-річний Анатолій Котенєв – білоруський та російський актор, який знімається в кіно з 1985 року. За свою кар'єру актор брав участь у більш ніж у 120 радянських, російських, білоруських та радянських фільмах та спектаклях, зокрема:

"Я любив вас більше життя";

"Снайпери";

"Біг від смерті";

"Друзів не обирають";

"Матрос Железняк", в якому зіграв російського матроса Анатолія Железняка.

Котенєв став широковідомим після ролі у фільмі режисера Вадима Костроменка "Секретний фарватер", що ґрунтується на однойменному романі росіянина Леоніда Платова. Це військова драма, дія якої відбувається під час Німецько-радянської війни на Балтійському флоті в 1944 – 1945 роках і після війни у 1952 році. У ній він виконав головну роль.

До речі, у 1997 році на кінофестивалі "Стожари", що проводиться у Києві, Котенєву вручили приз за найкращу чоловічу роль у короткометражному фільмі "Чорна скринька", а на фестивалі "Листопад" – нагороду за участь у стрічці "Біг від смерті".

Як відреагували на участь Котенєва у "Короні"

Шанувальники серіалу "Корона" висловили своє обурення щодо участі білоруського та російського актора у 5 сезоні. Хоч зйомки й проводилися до війни, проте, за словами фанів, команда проєкту мала б звернути на це увагу, враховуючи війну Росії проти України. "Можна, звичайно, посилатись на те, що знімання були до 24 лютого, але камон. Це неочікувано", – пишуть у мережі.

А ось авторитетне видання The Guardian говорить про те, "епізод, присвячений Борису Єльцину та ексгумації Романових, і особливо окремий випуск про мультяшного аристократичного наслідувача Мохаммеда аль-Фаєда, можна було б викинути, не надто порушуючи основний сюжет".

Анатолій Котенєв у ролі Єльцена у 5 сезоні "Корони" / Скриншот з серіалу

Що відомо про п’ятий сезон серіалу "Корона"

Окрім сюжетної лінії з Єльцином, п'ятий сезон покаже пожежу 1992 року у Віндзорському замку, інтерв'ю принцеси Діани 1995 року для "Панорами" та розпад її шлюбу з принцом Чарльзом. А в трейлері можна побачити, як покійна королева Великої Британії у ролі Імелди Стонтон розмірковує про минулі події, зокрема коронацію, публічні виходи Її Величності, правління та старість.

"Корона" 5 сезон 2022: дивіться трейлер онлайн

Візьміть до уваги. Виробництво кожної години серіалу "Корона" коштує від 6,5 до 13 мільйонів доларів. Це робить його одним із найдорожчих проєктів Netflix. Спершу йшлося про те, що серіал матиме п'ять сезонів, але у 2020 році Netflix повідомив, що запланував зняти ще один сезон, який вже буде фінальним.

Нагадаємо, після смерті королеви Великої Британії, 8 вересня, перегляди серіалу "Корона" дуже зросли. За даними Whip Media, у період з 9 по 11 вересня аудиторія "Корони" у Сполученому Королівстві зросла більш ніж на 800 % порівняно з початком вересня 2022 року.