3 лучшие комедийные фильмы, которые поднимут настроение за 90 минут

Иногда так хочется посмотреть что-то легкое и при этом не потратить на это много времени. Именно поэтому короткие комедии могут стать настоящим спасением скучного вечера.

Кино 24 подготовил подборку комедийных фильмов продолжительностью около 90 минут. Они идеально подходят для отдыха после работы, уютного просмотра с друзьями или даже быстрого перерыва на выходных.

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"День сурка"

Продолжительность фильма: 1 час 41 минута

В одном городе штата Пенсильвания работает циничный ведущий Фил Коннорс. Каждый год 2 февраля просыпается сурок и прогнозирует людям погоду. Поэтому главному герою приходится документировать это событие. Однако вдруг мужчина попадает во временную петлю, где постоянно переживает этот день и не может оттуда убежать.

"День сурка": смотрите трейлер фильма онлайн

Отметим, что ранее наша редакция рассказывала о топовой украинской комедии на Netflix, которая рассмешит до слез.

"Легкомысленная я"

Продолжительность фильма: 1 час 32 минуты

Старшеклассница Олив наврала своей подружке Рианне о свидании, на которое якобы пошла недавно. А на следующий день героине пришлось придумать историю о потере девственности, о чем через некоторое время уже все сплетничали в школе. О девушке начали говорить все вокруг, что сначала ее очень расстраивало. Впрочем, Олив решила использовать свою популярность, и это изменило все.

"Легкомысленная я": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мальчишник в Вегасе"

Продолжительность фильма: 1 час 40 минут

Лучшие друзья прибывают на мальчишник в Лас-Вегасе. Ребята настолько хорошо повеселились, что на следующее утро проснулись в довольно странной ситуации. Так, у одного из них отсутствует зуб, в шкафу сидит чей-то ребенок, а в ванной комнате появился настоящий тигр. Кроме этого, исчез жених, с которым невозможно связаться, что лишь добавляет хаоса и путаницы. Теперь ребятам стоит восстановить цепочку вчерашних событий и разобраться с последствиями прошедшей ночи в Вегасе.

"Мальчишник в Вегасе": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти комедии уже давно стали любимцами зрителей и просто гарантированно заставят вас улыбнуться. Выбирайте ленту из перечня и заряжайтесь позитивом.