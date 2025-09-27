Редакция Кино 24 составила подборку украинских сериалов, в которых всего 8 серий. Поэтому сохраняйте, если как раз искали, что посмотреть на выходных.

Тоже интересно 3 увлекательные мини-сериалы от Netflix, которые можно посмотреть за день

"Влюби меня, если сможешь"

В сериале рассказывается о парне, который создает нелегальный бизнес, чтобы заработать денег. Притворившись колдуном, он обещает людям решить их проблемы. Однако бизнес главного героя оказывается под угрозой, когда им заинтересовывается журналистка Эля, которая разоблачает псевдомагов.

"Влюби меня, если сможешь": смотрите трейлер онлайн

"Узнай меня"

Мать Веры умерла во время родов, поэтому девушку вырастил отец. Взрослой она хочет найти любовь, чтобы стать счастливой и уверенной в себе.

Богдан вернулся с передовой. Парень прошел войну, видел зверства россиян, поэтому понимает, что забыть войну, которую начала Россия, нельзя. Однако в мирной жизни распознать врага не так просто.

Судьба сведет героев тогда, когда они стремятся наказать своих обидчиков.

"Узнай меня": смотрите трейлер онлайн

"Здесь и сейчас"

Это история о четырех киевлянках, Лару, Эльку, Юлю и Сусанну. После выпускного они встречают рассвет на крыше многоэтажки и не ожидают лучших времен. У каждой из девушек собственные мечты о счастливом будущем.

"Здесь и сейчас": смотрите трейлер онлайн

Кстати! Если вы любите турецкие сериалы, не пропустите вот эту подборку.