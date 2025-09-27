Редакція Кіно 24 склала добірку українських серіалів, у яких лише 8 серій. Тож зберігайте, якщо якраз шукали, що подивитися на вихідних.

Теж цікаво 3 захопливі мінісеріали від Netflix, які можна подивитися за день

"Закохай мене, якщо зможеш"

У серіалі розповідається про хлопця, який створює нелегальний бізнес, аби заробити грошей. Прикинувшись чаклуном, він обіцяє людям розв'язати їхні проблеми. Однак бізнес головного героя опиняється під загрозою, коли ним зацікавлюється журналістка Еля, яка викриває псевдомагів.

"Закохай мене, якщо зможеш": дивіться трейлер онлайн

"Впізнай мене"

Матір Віри померла під час пологів, тож дівчину виростив батько. Дорослою вона хоче знайти любов, аби стати щасливою і впевненою у собі.

Богдан повернувся з передової. Хлопець пройшов війну, бачив звірства росіян, тож розуміє, що забути війну, яку розпочала Росія, не можна. Однак у мирному житті розпізнати ворога не так просто.

Доля зведе героїв тоді, коли вони прагнуть покарати своїх кривдників.

"Впізнай мене": дивіться трейлер онлайн

"Тут і тепер"

Це історія про чотирьох киянок, Лару, Ельку, Юлю і Сусанну. Після випускного вони зустрічають світанок на даху багатоповерхівки й не очікують кращих часів. У кожної з дівчат власні мрії про щасливе майбутнє.

"Тут і тепер": дивіться трейлер онлайн

До речі! Якщо ви полюбляєте турецькі серіали, не пропустіть ось цю добірку.