Кіно 24 зібрали для вас добірку найновіших турецьких серіалів. Ці кіноісторії можуть стати ідеальним вибором на цих вихідних.
Які турецькі серіали подивитись на Netflix?
"Листи з минулого"
Це турецький серіал, прем'єра якого відбулась в липня 2025 року. У центрі сюжету молода жінка. Раптово вона виявляє абсолютно несподіваний секрет про своє минуле. Тепер вона не відступиться від своєї цілі: жінка рішуче налаштована знайти справжнього колекціонера листів, серед яких точно буде правда про неї.
"Листи з минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Бурхливі оплески"
Це турецький мінісеріал, який можна подивитись всього за вихідні. Стрічка ідеально підійде для тих, хто не любить багатосерійних історій, адже цей серіал налічує всього 6 епізодів.
"Бурхливі оплески": дивіться онлайн трейлер серіалу
Дія цієї драми розгортається впродовж десятиліть. У центрі сюжету чоловік із дивної родини. Впродовж років він бореться зі своєю екзистенційною тривогою. У нього глибока драма, адже він сумує за своїм минулим життям в апельсині.
"КУБРА"
Ще один турецький серіал, який поєднує у собі жанр трилера та драми. Історія розповідає про чоловіка, який живе в передмісті та несподівано починає отримувати дивні повідомлення.
"КУБРА": дивіться онлайн трейлер серіалу
Усе б нічого, але ці сповіщення розповідають пророкують майбутнє. І це лише початок всього цього жаху.