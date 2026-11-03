От "Рататуя" до "Меню": актеры "Котляревского" назвали самые "вкусные" фильмы и сериалы

Специально для 24 Канала актеры нового сериала "Котляревский" поделились своими любимыми фильмами, сериалами и мультфильмами, в которых еда играет далеко не последнюю роль.



К слову, премьера самого "Котляревского", который сочетает украинские гастрономические традиции с комедийными приключениями, состоялась 2 ноября в 19:00 на Новом канале.

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Владимир Ращук рекомендует сериал "Котляревский"

Владимир Ращук / Фото "Новый канал"

Конечно, "Котляревский" на Новом канале! И дело не только в том, что я там шеф-повар. Иван Котляревский в "Энеиде" перечислил столько блюд украинской кухни, что получилась почти энциклопедия нашей кухни. А сериал как раз о том, как старые рецепты возвращаются на современную кухню. После просмотра хочется не заказать доставку, а слепить вареники (улыбается).

Дмитрий Соловьев и сериал "Медведь"

Дмитрий Соловьев / Фото "Новый канал"

Казалось бы, сериал о кухне. Но на самом деле "Медведь" – о семье и втором шансе. Главный герой бросает карьеру в лучших ресторанах, чтобы заняться закусочной покойного брата. Больше всего меня восхищал темп: все происходит быстро, громко и создает ощущение, будто ты сам стоишь на смене. Трудно оторваться! И, конечно же, советую "Котляревский". Включайте сериал со 2 ноября на Новом канале. Желаю всем приятного просмотра и наслаждения от великолепного юмора, сценария и игры актеров.

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Александр Погребняк и фильм "Меню"

Александр Погребняк / Фото "Новый канал"

Во-первых, это красиво! А во-вторых, обожаю ужасы с элементами черной комедии.

Олег Гоцуляк и ностальгические фильмы

Олег Гоцуляк / Фото "Новый канал"

Назову "Вечера на хуторе у Диканьки", что снимали еще в 1960-х. Многие помнят, как Пацюк крутил глазами вареники в сметане, а потом они залетали ему в рот. С детства пытался научиться так делать (смеется). Еще один – мультфильм "Как казаки кулеш варили". И также рекомендую сериал "Во все тяжкие", в котором есть Los Pollos Hermanos – вымышленная сеть ресторанов быстрого питания. Кто не смотрел, обязательно наверстайте упущенное! (улыбается).

Ирина Кудашова и мультфильм "Рататуй"

Ирина Кудашова / Фото "Новый канал"

Обязательно посмотрите "Рататуй"! Для меня этот фильм рассказывает о любви к своему делу и смелости быть собой, даже когда в тебя никто не верит. А еще очень нравится, как еда здесь возвращает человека в детство: иногда один знакомый вкус может рассказать больше, чем слова. И да, смотреть на голодный желудок не рекомендую (смеется).

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Константин Октябрьский и фильм "Шеф"

Константин Октябрьский / Фото "Новый канал"

Посмотрите этот французский фильм! Очень хорошая семейная история.

Артур Арамян и фильм "Закусочная на колесах"

Артур Арамян / Фото "Новый канал"

Чтобы вернуться в детство – включайте фильм с Джеки Чаном! Еще маленьким после просмотра я хотел заняться чем-то вроде карате или бокса, потому что там много сцен драк. Но в то же время в фильме вкусно готовили в том микроавтобусе: варили плов, готовили хот-доги (улыбается). А потом главный герой развозил блюда на роликах.

Напомним, это не единственная премьера этого месяца. Мы уже составили подборку премьер сериалов в ноябре 2026 года, которую стоит добавить в свой список для просмотра.