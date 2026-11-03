Від "Рататуя" до "Меню": актори "Котляревського" назвали найсмачніші фільми та серіали

Серіал "Котляревський" / Колаж 24 Каналу
Кіно та їжа – поєднання, перед яким складно встояти. Особливо коли на екрані готують так апетитно, що рука сама тягнеться до холодильника. А якщо до кулінарних шедеврів додати трохи гумору, романтики та інтриг, вийде ідеальний рецепт вечірнього перегляду.
Спеціально для 24 Каналу актори нового серіалу "Котляревський" поділилися улюбленими фільмами, серіалами та мультфільмами, у яких їжа відіграє далеко не останню роль.
До слова, прем'єра самого "Котляревського", який поєднує українські гастрономічні традиції з комедійними пригодами, відбулася 2 листопада о 19:00 на Новому каналі.
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Володимир Ращук радить серіал "Котляревський"
Звісно, "Котляревський" на Новому каналі! І річ не лише в тому, що я там шеф-кухар. Іван Котляревський в "Енеїді" перелічив стільки страв української кухні, що вийшла майже енциклопедія нашої кухні. А серіал саме про те, як старі рецепти повертаються на сучасну кухню. Після перегляду хочеться не доставку замовити, а вареники зліпити (усміхається).
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Здавалося б, серіал про кухню. Але насправді "Ведмідь" – про сімʼю і другий шанс. Головний герой кидає карʼєру в найкращих ресторанах, аби зайнятися забігайлівкою покійного брата. Найбільше мене захоплював темп: усе відбувається швидко, гучно й накриває відчуття, ніби ти сам стоїш на зміні. Складно відірватись! І, звісно ж, раджу "Котляревський". Вмикайте серіал з 2 листопада на Новому каналі. Бажаю всім легкого перегляду й насолоди від чудового гумору, сценарію, гри акторів.
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По-перше, це красиво! А по-друге, обожнюю жахи з елементами чорної комедії.
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Олег Гоцуляк / Фото Новий канал
Назву "Вечори на хуторі біля Диканьки", які випускали ще в 1960-х. Та багато хто памʼятає, як Пацюк крутив очима вареники в сметані, а потім вони залітали йому до рота. З дитинства намагався навчитися так робити (сміється). Ще один – мультфільм "Як козаки куліш варили". І також раджу серіал "Пуститися берега", в якому є Los Pollos Hermanos – вигадана мережа ресторанів швидкого харчування. Хто не дивився, обовʼязково виправляйтеся! (усміхається).
Ірина Кудашова та мультфільм "Рататуй"
Однозначно гляньте "Рататуй"! Для мене ця стрічка описує любов до своєї справи й сміливість бути собою, навіть коли в тебе ніхто не вірить. А ще дуже подобається, як їжа тут повертає людину в дитинство: іноді один знайомий смак може розповісти більше, ніж слова. І так, дивитися голодними не рекомендую (сміється).
Костянтин Октябрський і фільм "Шеф"
Перегляньте цей французький фільм! Дуже добра родинна історія.
Артур Арамян і фільм "Закусочна на колесах"
Аби повернутися до дитинства – вмикайте фільм з Джекі Чаном! Ще малим після перегляду хотів зайнятися якимось видом спорту, як-от карате, бокс, бо там багато сцен бійок. Та водночас у фільмі смачно готували в тому мікроавтобусі: варили плов, готували хот-доги (усміхається). А потім головний герой розвозив страви на роликах.
Нагадаємо, це не єдина прем’єра цього місяця. Ми вже зробили добірку серіальних прем’єр листопада 2026, які варто додати до свого списку для перегляду.
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