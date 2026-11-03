Від "Рататуя" до "Меню": актори "Котляревського" назвали найсмачніші фільми та серіали

Спеціально для 24 Каналу актори нового серіалу "Котляревський" поділилися улюбленими фільмами, серіалами та мультфільмами, у яких їжа відіграє далеко не останню роль.



До слова, прем'єра самого "Котляревського", який поєднує українські гастрономічні традиції з комедійними пригодами, відбулася 2 листопада о 19:00 на Новому каналі.

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Володимир Ращук радить серіал "Котляревський"

Володимир Ращук / Фото Новий канал

Звісно, "Котляревський" на Новому каналі! І річ не лише в тому, що я там шеф-кухар. Іван Котляревський в "Енеїді" перелічив стільки страв української кухні, що вийшла майже енциклопедія нашої кухні. А серіал саме про те, як старі рецепти повертаються на сучасну кухню. Після перегляду хочеться не доставку замовити, а вареники зліпити (усміхається).

Дмитро Соловйов і серіал "Ведмідь"

Дмитро Соловйов / Фото Новий канал

Здавалося б, серіал про кухню. Але насправді "Ведмідь" – про сімʼю і другий шанс. Головний герой кидає карʼєру в найкращих ресторанах, аби зайнятися забігайлівкою покійного брата. Найбільше мене захоплював темп: усе відбувається швидко, гучно й накриває відчуття, ніби ти сам стоїш на зміні. Складно відірватись! І, звісно ж, раджу "Котляревський". Вмикайте серіал з 2 листопада на Новому каналі. Бажаю всім легкого перегляду й насолоди від чудового гумору, сценарію, гри акторів.

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Олександр Погребняк і фільм "Меню"

Олександр Погребняк / Фото Новий канал

По-перше, це красиво! А по-друге, обожнюю жахи з елементами чорної комедії.

Олег Гоцуляк і ностальгічні стрічки

Олег Гоцуляк / Фото Новий канал

Назву "Вечори на хуторі біля Диканьки", які випускали ще в 1960-х. Та багато хто памʼятає, як Пацюк крутив очима вареники в сметані, а потім вони залітали йому до рота. З дитинства намагався навчитися так робити (сміється). Ще один – мультфільм "Як козаки куліш варили". І також раджу серіал "Пуститися берега", в якому є Los Pollos Hermanos – вигадана мережа ресторанів швидкого харчування. Хто не дивився, обовʼязково виправляйтеся! (усміхається).

Ірина Кудашова та мультфільм "Рататуй"

Ірина Кудашова / Фото Новий канал

Однозначно гляньте "Рататуй"! Для мене ця стрічка описує любов до своєї справи й сміливість бути собою, навіть коли в тебе ніхто не вірить. А ще дуже подобається, як їжа тут повертає людину в дитинство: іноді один знайомий смак може розповісти більше, ніж слова. І так, дивитися голодними не рекомендую (сміється).

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Костянтин Октябрський і фільм "Шеф"

Костянтин Октябрський / Фото Новий канал

Перегляньте цей французький фільм! Дуже добра родинна історія.

Артур Арамян і фільм "Закусочна на колесах"

Артур Арамян / Фото Новий канал

Аби повернутися до дитинства – вмикайте фільм з Джекі Чаном! Ще малим після перегляду хотів зайнятися якимось видом спорту, як-от карате, бокс, бо там багато сцен бійок. Та водночас у фільмі смачно готували в тому мікроавтобусі: варили плов, готували хот-доги (усміхається). А потім головний герой розвозив страви на роликах.

Нагадаємо, це не єдина прем’єра цього місяця. Ми вже зробили добірку серіальних прем’єр листопада 2026, які варто додати до свого списку для перегляду.