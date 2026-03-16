Изысканные и яркие образы: звездный бомонд засиял на красной дорожке Оскара-2026
- На красной дорожке Оскара-2026 звезды выбрали изысканные наряды, включая платье Dior от Джонатана Андерсона для Роуз Бирн и лавандовое платье Louis Vuitton для Чейз Инфинити.
- Теяна Тейлор поразила черно-белым платьем Chanel с перьями, Эмма Стоун выбрала нежное серебряное платье, а Николь Кидман – кремовый топ с темными бусинами и перьями от Chanel.
В ночь с 15 на 16 марта проходит 98-я церемония вручения премии Оскар. Звездный бомонд традиционно собирается в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, а перед награждением знаменитости выходят на красную дорожку.
24 Канал расскажет о лучших образах на красной дорожке Оскара-2026. Для главной ночи Голливуда звезды выбрали изысканные наряды и засияли перед камерами.
Лучшие образы на красной дорожке Оскара-2026
Роуз Бирн
В этом году австралийская актриса Роуз Бирн борется за победу в номинации "Лучшая актриса" за фильм "Я не железная". На красной дорожке она засияла в платье Dior от Джонатана Андерсона, сделанном на заказ.
Чейз Инфинити
Звезда фильма "Битва за битвой" Чейз Инфинити впервые посетила эту роскошную голливудскую церемонию награждения. Актриса надела платье Louis Vuitton лавандового цвета.
Теяна Тейлор
Американская певица и актриса Теяна Тейлор не перестает удивлять своими образами. Номинанта в категории "Лучшая женская роль второго плана" появилась на красной дорожке в черно-белом платье Chanel с перьями, бисером и пышным шлейфом.
Эмма Стоун
За роль в фильме "Бугония" Эмма Стоун номинирована на "Лучшую актрису". На красную дорожку знаменитость вышла в нежном серебряном платье. Свой образ она дополнила легким макияжем.
Николь Кидман
Николь Кидман потрясающе выглядит на нынешней церемонии. Для мероприятия актриса выбрала кремовый топ без бретелек, украшенный темными бусинами и перьями, и юбку от Chanel.
Мисти Коупленд
Американская артистка балета Мисти Коупленд надела на 98-ю церемонию вручения премии Оскар черно-белый костюм от Дэвида Комы.
Что известно об Оскаре-2026?
В Украине Оскар-2026 транслирует телеканал Общественное Культура.
Ведущим мероприятия во второй раз стал американский комик ирландского происхождения Конан О'Брайен.
Украинскую трансляцию будет комментировать актер Алексей Гнатковский – звезда фильма "Довбуш" и сериала "Кофе с кардамоном. Сила земли". Будет доступен перевод на украинский и жестовой языки.
В этом году в списке номинантов нет украинских фильмов. Зато за статуэтку будут бороться документалка "Мистер Никто против Путина" о пропаганде в российской начальной школе и анимационная лента "Три сестры" от российского режиссера Константина Бронзита.
Оскар-2026 проходит под усиленной охраной из-за угрозы иранских террористических атак. План защиты звезд разрабатывали правоохранительные органы Лос-Анджелеса, Служба внутренней безопасности и ФБР.