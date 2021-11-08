Новая неделя "Крепостной 3": Тарас Цымбалюк поделился закадровыми фото со съемок

Первая неделя показа "Крепостная. Вожделенная любовь" позади. У зрителей сложились не только положительные, но и отрицательные впечатления из-за смены главной героини. Тарас Цимбалюк поделился фото кулис сериала и показал себя в гримерке.

Роль Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк третий сезон подряд костюмированной драмы играет кузнеца-крепостного Назара. Когда-то он был искренне влюблен в Катю. Однако, однажды он попал в пожар. Выжив, встречает свою большую любовь – девушку Орысю.

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В сериале "Крепостная. Вожделенная любовь" любимая Орыся беременеет и рожает ему доченьку Зоряну. К этому времени Назар становится свободным и получает в Киеве работу цехового кузнеца.

Тарас Цимбалюк у себя в инстаграме поделился фото съемок сериала в разное время года.

Первая неделя новой "Крепостной" прошла. Как вам новый сезон?

– спрашивает актер у поклонников сериала.

Фото закулисья "Крепостной 3" / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

Актер также показал видео из гримерки, где ему накладывают грим – шрамы от ожогов, которые Назар получил во время пожара.

График выхода новых серий

9 и 10 серии – 8 ноября;

11 и 12 серии – 9 ноября;

13 и 14 серии – 10 ноября;

15 и 16 серии – 11 ноября;

17 и 18 серии – 15 ноября;

19 и 20 серии – 16 ноября;

21 и 22 серии – 17 ноября;

23 и 24 серии – 18 ноября.

Реакция поклонников на последние серии и игру Тараса

"Классно, но Катя какая-то не такая. Привыкла к предыдущей";

"За что сценаристы убили Орысю??? Я плакала. Она классная, милая, как Назар теперь без нее? Тарас, играл шикарно, я поверила";

"Тарасик! Очень красивый сериал, замечательная игра! Браво!";

"Тарас непревзойденный! Спасибо за актерскую игру!";

Осторожно,

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