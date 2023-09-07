Масштабный сериал "Крепостная" начали снимать с российскими актерами еще до полномасштабного вторжения. После 24 февраля съемочную площадку перенесли в Польшу. Однако Тарас Цымбалюк успел сняться в Украине.

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На съемки в Польшу ездила Наталья Денисенко. Тогда ее остро раскритиковали в сети актриса Валерия Ходос и режиссер Ирина Целик. Они упрекнули Денисенко за то, что она планирует становиться кадром с россиянами, тогда как актриса оправдывалась, что должна дозняться.

Однако впоследствии информацию о съемках с российскими актерами опровергли. Продюсер Тала Пристаецкая рассказала, что в четвертом сезоне сериала не примут участие российские актеры, их заменят дублеры, а также шоу продублируется на украинском языке.

Премьера сериала предварительно планировалась на осень 2022 года, но когда выйдет теперь – пока неизвестно.

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Тарас Цымбалюк показал фрагмент из 4 сезона "Крепостной"

"Крепостная 4" продолжает путешествовать по миру… Вчера подписчики прислали вот этот вариант: очень странный украинский дубляж с корейскими субтитрами,

– написал актер.

"Но сейчас произошла перезагрузка, которая в дальнейшем не допустит, чтобы мы, украинские актеры не могли показать зрителю проект, над которым пахали полгода, из-за того, что там есть пару российских актеров", – продолжил он.

Ранее Тарас Цымбалюк говорил, что его герой Назар в 4 сезоне "Крепостной" повзрослел на 20 лет. "Его жизнь кардинально изменилась", – отметил актер.

В новом сезоне главными героями стали следующие персонажи: