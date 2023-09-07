Масштабний серіал "Кріпосна" почали знімати з російськими акторами ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого знімальний майданчик перенесли до Польщі. Проте Тарас Цимбалюк встиг знятися ще в Україні.

Не пропустіть 5 класних фільмів про автоперегони, які варто переглянути кожному

На зйомки до Польщі їздила Наталка Денисенко. Тоді її гостро розкритикували у мережі акторка Валерія Ходос та режисерка Ірина Цілик. Вони дорікнули Денисенко за те, що вона планує ставати кадр з росіянами, тоді як акторка виправдовувалась, що мусить дознятися.

Однак згодом інформацію про зйомки з російськими акторами спростували. Продюсерка Тала Пристаєцька розповіла, що у четвертому сезоні серіалу не візьмуть участь російські актори, їх замінять дублери, а також шоу продублюється українською мовою.

Прем’єра серіалу попередньо планувалася на осінь 2022 року, але коли вийде тепер – наразі не відомо.

Тарас Цимбалюк показав фрагмент з 4 сезону "Кріпосної"

"Кріпосна 4" продовжує подорожувати світом… Вчора підписники прислали ось цей варіант: дуже дивний український дубляж з корейськими субтитрами,

– написав актор.

"Але зараз відбулося перезавантаження, котре надалі не допустить, щоб ми, українські актори не мали змоги показати глядачу проєкт, над яким пахали пів року, через те, що там є пару російських акторів", – продовжив він.

Раніше Тарас Цимбалюк говорив, що його герой Назар у 4 сезоні "Кріпосної" подорослішав на 20 років. "Його життя кардинально змінилося", – зазначив актор.

У новому сезоні головними героями стали такі персонажі: