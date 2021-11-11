Почти все события третьего сезона происходят в частных усадьбах и домах героев. Почти 70% – это съемки в павильонах, где красиво были восстановлены шикарные богатые интерьеры второй половины XIX века.

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График выхода следующих серий

17 и 18 серии – 15 ноября;

19 и 20 серии – 16 ноября;

21 и 22 серии – 17 ноября;

23 и 24 серии – 18 ноября.

Внимание! Дорогие зрители, если вы еще не видели 15-й и 16-й серий сериала "Крепостная. Желанная любовь", предупреждаем – далее спойлеры. Если вы не боитесь их – читайте охотно дальше. Но в первую очередь рекомендуем посмотреть эпизоды.

"Крепостная 3" 15 серия: сюжет

Екатерина приходит к Наталье и рассказывает правду о Жадане и том, что не может больше жить с человеком, который обманывает. Но как ведет себя Наталья? Она разъяренно напоминает, что означает присяга перед Богом. По ее словам, Екатерина должна стерпеть, однако не отказывает ей в приюте.

Оставайся. Я распоряжусь, чтобы тебя поселили в комнате для паломников,

– говорит Наталья.



Наталья в сериале "Крепостная" / Скриншот / Megogo

Екатерина в монастыре услышала плач из соседней комнаты и пошла взглянуть, кто это. Ею оказалась Ксения, которую в прошлой серии, против ее воли, отвезли в монастырь. Сперва девушка довольно мило говорила с Катей, но потом поняла, что она – подруга Натальи и разъяренно закрыла дверь. На следующий день Ксения все-таки поговорила с Катей и рассказала свою историю.

Девушка своенравна и находится под властью непомерной гордыни. Ее путь – познать смирение. Мне нет дела до ее отчима,

– говорит Наталья о Ксении.



Ксения в сериале "Крепостная" / Скриншот / Megogo

Вокруг Натальи дальше происходит что-то странное. Из-за того, что она несчастлива в жизни и постоянно вспоминает свое прошлое – жестоко наказывает девушек в монастыре. Малейший шорох – месяц без еды и болезненные удары розгой по рукам. Кате такие дела совсем не нравятся и, кажется, она просто так не будет сдаваться. Однако Екатерине не удается сбежать, а позднее Наталья накажет и Екатерину за ложь.

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Наталья бьет розгой по рукам в сериале "Крепостная" / Скриншот / Megogo

"Крепостная 3" 16 серия: сюжет

Андрей получил письмо из монастыря Чернигова и отправляется туда. Наталья Александровна сообщила Жадану о месте нахождения Екатерины. Тем временем Наталья узнала о письме, которое Катя писала насчет освобождения Ксении, и жестоко наказала ее.



Катя после избиения в сериале "Крепостная" / Скриншот / Megogo

Ольга предлагает остаться Назару в черниговской гостинице еще на один день. Однако, это не главная причина. Пара еще больше времени будет проводить вместе.



Ольга в сериале "Крепостная 3" / Скриншот / Megogo

Одна из послушниц монастыря помогла бежать Ксении. Однако, как это закончилось – Ксению встретила Наталья, не позволила ей убежать, оттолкнула от себя. Ксения упала на лестницу и потеряла много крови. Пока не известно, жива ли она.



Ксения в сериале "Крепостная 3" / Скриншот / Megogo

Екатерине удалось бежать из монастыря. Какие приключения ждут нас дальше – смотрите завтра в 20:15.

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