Почти все события третьего сезона происходят в частных усадьбах и домах героев. Почти 70% – это съемки в павильонах, где красиво были восстановлены шикарные богатые интерьеры второй половины XIX века.
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График выхода следующих серий
- 17 и 18 серии – 15 ноября;
- 19 и 20 серии – 16 ноября;
- 21 и 22 серии – 17 ноября;
- 23 и 24 серии – 18 ноября.
"Крепостная 3" 15 серия: сюжет
Екатерина приходит к Наталье и рассказывает правду о Жадане и том, что не может больше жить с человеком, который обманывает. Но как ведет себя Наталья? Она разъяренно напоминает, что означает присяга перед Богом. По ее словам, Екатерина должна стерпеть, однако не отказывает ей в приюте.
Оставайся. Я распоряжусь, чтобы тебя поселили в комнате для паломников,
– говорит Наталья.
Наталья в сериале "Крепостная" / Скриншот / Megogo
Екатерина в монастыре услышала плач из соседней комнаты и пошла взглянуть, кто это. Ею оказалась Ксения, которую в прошлой серии, против ее воли, отвезли в монастырь. Сперва девушка довольно мило говорила с Катей, но потом поняла, что она – подруга Натальи и разъяренно закрыла дверь. На следующий день Ксения все-таки поговорила с Катей и рассказала свою историю.
Девушка своенравна и находится под властью непомерной гордыни. Ее путь – познать смирение. Мне нет дела до ее отчима,
– говорит Наталья о Ксении.
Ксения в сериале "Крепостная" / Скриншот / Megogo
Вокруг Натальи дальше происходит что-то странное. Из-за того, что она несчастлива в жизни и постоянно вспоминает свое прошлое – жестоко наказывает девушек в монастыре. Малейший шорох – месяц без еды и болезненные удары розгой по рукам. Кате такие дела совсем не нравятся и, кажется, она просто так не будет сдаваться. Однако Екатерине не удается сбежать, а позднее Наталья накажет и Екатерину за ложь.
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Наталья бьет розгой по рукам в сериале "Крепостная" / Скриншот / Megogo
"Крепостная 3" 16 серия: сюжет
Андрей получил письмо из монастыря Чернигова и отправляется туда. Наталья Александровна сообщила Жадану о месте нахождения Екатерины. Тем временем Наталья узнала о письме, которое Катя писала насчет освобождения Ксении, и жестоко наказала ее.
Катя после избиения в сериале "Крепостная" / Скриншот / Megogo
Ольга предлагает остаться Назару в черниговской гостинице еще на один день. Однако, это не главная причина. Пара еще больше времени будет проводить вместе.
Ольга в сериале "Крепостная 3" / Скриншот / Megogo
Одна из послушниц монастыря помогла бежать Ксении. Однако, как это закончилось – Ксению встретила Наталья, не позволила ей убежать, оттолкнула от себя. Ксения упала на лестницу и потеряла много крови. Пока не известно, жива ли она.
Ксения в сериале "Крепостная 3" / Скриншот / Megogo
Екатерине удалось бежать из монастыря. Какие приключения ждут нас дальше – смотрите завтра в 20:15.
"Крепостная 3" 2021: смотрите анонс 15-й и 16-й серий