"Крепостная. Желанная любовь" 1 и 2 серии: с чего начался новый сезон и реакция зрителей
Источник:24 канал
Украинские зрители с нетерпением ждали продолжения "Крепостной" и наконец, сегодня, 1 ноября на канале СТБ показали первые две серии третьего сезона. Какой сюжет 1-й и 2-й серий и впечатлили ли они зрителей – читайте на Kino 24.
Съемочный процесс длился 7 месяцев и 11 дней. Фильм изображает 3 времени года. Чтобы показать все живописные локации 19-го века актеры работали 120 смен, приходилось работать и ночью. Изысканные костюмы, невероятные прически, незабываемые эмоции – это то, что нас ждет в 3-м сезоне. А пока – обзор 1-й и 2-й серий.
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Актерский состав
- Соня Присс;
- Станислав Боклан;
- Наталья Денисенко;
- Анна Сагайдачная;
- Марк Дробот;
- Тарас Цымбалюк;
- Олеся Жураковская;
- Виктор Жданов;
- Максим Радугин;
- Сергей Стрельников;
- Федор Лавров;
- Мария Машкова;
- Алина Коваленко и др.
"Крепостная: Желанная любовь" 1 серия: сюжет
В первой серии показали еще раз свадьбу Екатерины и Андрея, день, который должен был стать самым счастливым в их жизни. Девушка наконец получила свободу и вышла замуж за любимого, но как только их благословили родители и знакомые, неизвестный в черном плаще вонзил нож в грудь Андрея и превратил желанное счастье в ужас всей жизни. Екатерина не может поверить в происходящее. Врачи стараются сделать все, чтобы Жадан остался жив, однако надежды мало. Полицейские ищут тайного убийцу.
Екатерина не верит, что Андрея ранили / Скриншот из сериала / Megogo
Екатерину все называют проклятой и обвиняют в том, что произошло. Она пытается совершить самоубийство, наслушавшись слухов о себе, однако Софии Косач удалось отговорить Катю и вернуть к здравому смыслу.
Екатерина надеется, что Андрей жив / Скриншот из сериала / Megogo
Екатерина не смогла дойти домой, ведь на пути стал Петр Червинский, который обвинил ее в смерти сына Георгия и жестоко поступил с ней.
"Крепостная: Желанная любовь" 2 серия: сюжет
Начинается история с того, что девушка Орыся приносит хорошую весть своему любимому Назару – у них появится ребенок. В то же время к ним приходит заплаканная и напуганная Екатерина, которую они отвозят готовить в отель.
Екатерина ночует в отеле / Скриншот из сериала / Megogo
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Жадан бредит, самочувствие ухудшается, жар продолжается. Потом Андрей таки очнулся.
Ну что ты плачешь? Я же не умер!,
– говорит Андрей Жадан Екатерине.
У Андрея Жадана жар / Скриншот из сериала / Megogo
Петр Червинский отправляется в Нежин, чтобы понять, как его владения оказались в руках Андрея Жадана. Банкиры подсказывают помещику, чтобы он нашел подход к Екатерине, чтобы хитрым способом вернуть себе дом и землю. Также Червинский не нашел документа, подтверждающего тот факт, что Катя свободна.
Реакция зрителей на первую и вторую серии сериала "Крепостная: Желанная любовь"
Поклонники первых двух сезонов совсем не в восторге от замены главной героини и считают, что из-за этого уже совсем не интересно смотреть новый сезон.
- "Вот прошла для меня та интрига";
- "Зачем сменили главную героиню? Не тянет она, к сожалению, до уровня, который задала предыдущая";
- "Новая актриса на роль Екатерины вообще не тянет. Посмотрела полсерии и поняла, что вообще не интересно по сравнению с предыдущими двумя сезонами";
- "Мне эта актриса тоже не нравится";
- "Так жаль, что заменили главную героиню, сериал стал из-за этого совсем неинтересен, сюжет классный, но героиня не та и кино уже не то";
- "Актриса, конечно, не очень. Тяжко перестроиться";
- "Катя не та";
- "Честно говоря, очень ждала этот сезон. Но разочаровалась. Актрису сменили, Жадан умирает, уже не интересно, очень сильно разочарована и не хочется дальше смотреть. Только привыкла к Алексею, он умирает, привыкла к Жадану и тот умирает. Уже нет интереса смотреть дальше";
- "Актриса разочаровала. Уже смотреть просто неинтересно".
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Кроме замечаний, были и положительные отзывы:
- "Пока что нравится! Несмотря на то, что актрису поменяли... Соня Присс тоже умничка! Новая Катя маленькая и хрупкая! Пока что все нравится! Сюжет цепляет";
- "Супер, смотрим. Да что вы с той актрисой. Все нормально";
- "Актриса конечно же не та Катя! Но мне и она нравится, как роль играет".
"Крепостная" 3 сезон – график выхода серий
- 1 и 2 серии – 1 ноября в 20:15;
- 3 и 4 серии – 2 ноября в 20:15;
- 5 и 6 серии – 3 ноября в 20:15;
- 7 и 8 серии – 4 ноября в 20:15;
- 9 и 10 серии – 8 ноября в 20:15;
- 11 и 12 серии – 9 ноября в 20:15;
- 13 и 14 серии – 10 ноября в 20:15;
- 15 и 16 серии – 11 ноября в 20:15;
- 17 и 18 серии – 15 ноября в 20:15;
- 19 и 20 серии – 16 ноября в 20:15;
- 21 и 22 серии – 17 ноября в 20:15;
- 23 и 24 серии – 18 ноября в 20:15.
Международное признание сериала "Крепостная"
Сериал "Крепостная" стал не только одним из самых популярных сериалов украинцев, он завоевал и международный рынок.
- В июле 2019 года сериал с потрясающим успехом прошел на польском телеканале TVP1. Польские зрители обсуждали проект наравне с "Игрой престолов" и теперь ждут продолжения.
- Далее сериал увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны.
- Летом 2020 года сериал был продан в Испанию и стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал, премьера состоялась на канале Divinity.
- А зрители территорий Северной Америки теперь могут смотреть "Крепостную" на VOD-сервисе Amazon Prime.
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