Крис Хемсворт – харизматичный австралийский актер, красавец и любимец многих. В сети его называют "богом экшена". Ко Дню рождения актера редакция Кино 24 подготовила для вас подборку с лучшими его ролями в зрелище фильмах.

Актер Крис Хемсворт сыграл в более 40 фильмах, среди них – экшены, боевики, комедии, фэнтези, байопики, триллеры и другие. О его лучших работах – читайте дальше.

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Знаковые фильмы с Крисом Хемсвортом в главной роли

Большие деньги 2010

Крис Хемсворт в роли

Во время поездки в Чикаго, на капот старого автомобиля Фелана неожиданно упала чемодан с деньгами. Принадлежал он людям из другой машины, за которой гналась полиция. Сэм и его жена Лесли, пока разыскивали потерянный чемодан, успели потратить серьезную сумму. Чтобы вернуть деньги, они решают ограбить магазин.

"Большие деньги" 2010: смотрите трейлер

Тор, 2011

Крис Хемсворт в роли

Это первый фильм Хемсворт в киновселенной Marvel, где он перевоплощается в бога грома и молнии, обладателя чудо-молота Мёльнира, наследника престола Асгарда – Тора. По сюжету, отец посылает Тора на Землю подумать над своим плохим поведением и забирает молот. Впрочем, там он находит друзей и влюбляется, а еще – спасает Землю от угрозы.

"Тор" 2011: смотрите трейлер

Другие фильмы, в которых Хемсворт появляется в роли Тора

"Мстители", 2012;

"Тор 2: Царство тьмы" 2013;

"Мстители: Эра Альтрон", 2015;

"Команда Тора", 2016;

"Доктор Стрэндж", 2016;

"Команда Тора: Часть 2", (видеофильм) 2017;

"Топ 3: Рагнарок", 2017;

"Мстители: Война бесконечности", 2018;

"Мстители: Финал", 2019;

"Тор: Любовь и гром", 2022.

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Белоснежка и охотник, 2012

Крис Хемсворт в роли охотника

Зловещая мачеха намерена убить Белоснежку. Ведь ее, по пророчеству, погубит более красивая женщина. Девушке совершенно случайно удается спастись. Но королева-злодейка не собирается сдаваться и отправляет за ней охотника Эрика. И здесь происходит поворот сюжета – он становится ее защитником.

"Белоснежка и охотник" 2012: смотрите трейлер

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В сердце моря, 2015

Крис Хемсворт в роли

19 века. 1820 год, кашалот протаранил американское китобойное судно "Эссекс". Корабль сильно поврежден, а экипаж, в тысячах километрах от суши, пытается выжить любой ценой.

"В сердце моря" 2015: смотрите трейлер

Кибер, 2015

Крис Хемсворт в роли

Китайские и американские спецслужбы "охотятся" на высокотехнологичную криминальную киберсеть, которая нарушила работу электростанции в Гонконге и фондовой бирже в Чикаго. Чтобы решить проблему, им приходится выпустить на свободу хакера Ника. Он единственный, кто сможет разобраться во всем.

"Кибер" 2015: смотрите трейлер

Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль", 2018

Крис Хемсворт в роли

20 век. 1969 год, в нашумевшей отеле "Эль Рояль" собрались семеро – священник, певица, продавец и подозрительная девушка. Вместе с ними время проводит молодой консьерж. Каждый из них имеет свои секреты. Когда в отеле появляется злой, но очаровательный Билли Ли – все идет не по плану, он любым способом пытается получить свое. Он садист и преступник.

"Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" 2018: смотрите трейлер

Люди в черном: Интернешнл, 2019

Крис Хемсворт в роли агента

Перезапуск знаменитой фантастической франшизы с новыми героями. На этот раз в фильме – проблемы в секретной организации, которая наблюдает за инопланетянами.

"Люди в черном: Интернешнл" 2019: смотрите трейлер