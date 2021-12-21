Сериал "Уравнитель" имеет два сезона и 19 эпизодов, вышел в 2021 году и является продолжением франшизы 2018 года. Криса Нота можно будет увидеть лишь в одном из будущих эпизодов, а также в тех сериях, что уже вышли на экраны.
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В центре событий шоу – мать-одиночка и бывшая сотрудница ЦРУ Робин МакКолл. По сюжету, таинственная Робин помогает в беде тем, кого не смогла защитить система. Крис Нот в сериале сыграл роль Уильяма Бишопа, друга главной героини и экстравагантного агента ЦРУ.
Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах, это вступает в силу немедленно,
– говорится в заявлении Universal Television и CBS.
"Уравнитель" 2021: смотрите трейлер второго сезона
Что известно о секс-скандале с Крисом Нотом
- Сперва обвинения выдвинули две женщины, не знакомые между собой. По их словам, злодеяния мужчины якобы произошли в 2004 году в Лос-Анджелесе и в 2015 году в Нью-Йорке;
- Почти сразу после публикации статьи звезда сериала "Секс в большом городе" и недавнего продолжения "И просто так" он обнародовал заявление. Киноактер все отрицал. По его словам, секс происходил по взаимному согласию;
- Позже стало известно об еще двух женщинах, которые обвинили актера в сексуальном насилии: от актрисы Зои Листер Джонс и модели Беверли Джонсон;
- Что интересно, на момент случая Крис Нот был женат на Таре Уилсон (женился на ней в 2012 году);
- Из-за громкого скандала компании и бренды отказываются от сотрудничества с актером;
- Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон сделали совместное заявление. Они поддержали не коллегу, а женщин, выступивших против него.