На вопрос "не рассматривает ли она роль злодейки в киновселенной Мэтта Ривза", Кристен Стюарт ответила: "придумаем что-то новое. Мне нравится этот вайб. Разберемся с другим. Я бы точно сыграла чокнутую, устрашающую персону".

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Что известно о сюжете фильма "Бэтмен"

Новый фильм о Бэтмене – это детективная история, растянувшаяся примерно на неделю, где сюжет стартует на Хэллоуин. Бэтмен ведет дневник и читает его зрителям – так устроены почти все диалоги Паттинсона. Большую часть экранного времени (Брюс Уэйн) носит костюм. Он – Бэтмен и крайне мало заинтересован в том, чтобы быть Брюсом.

Актерский состав фильма