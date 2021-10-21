На питання "чи не розглядає вона роль лиходійки в кіновсесвіті Метта Рівза", Крістен Стюарт відповіла: "Придумаймо щось нове. Мені подобається цей вайб. Розберімось з іншим. Я б точно зіграла чокнуту, застрашливу персону".

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Що відомо про сюжет фільму "Бетмен"

Новий фільм про Бетмена – це детективна історія, розтягнута приблизно на тиждень, де сюжет стартує на Гелловін, історія розтягнута приблизно на тиждень. Бетмен веде щоденник і читає його глядачам – так влаштовані майже усі діалоги Паттінсона. Більшу частину екранного часу (Брюс Уейн) носить костюм. Він – Бетмен і вкрай мало зацікавлений у тому, щоб бути Брюсом.

Акторський склад фільму