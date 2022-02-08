Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт получила номинацию на Оскар-2022 в категории "Лучшая главная актриса" вместе с такими легендами Голливуда, как Николь Кидман и Пенелопа Крус. В номинации также придется посоревноваться с непревзойденной Оливией Коулман и Джессикой Честейн.

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Важно вспомнить, что в номинацию актрису выбрали члены Академии благодаря роли принцессы Уэльской в ленте Пабло Ларрейна "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Мировая премьера картины состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале 3 сентября 2021 года, а украинские зрители смогли увидеть фильм уже 9 декабря.

Лента уже получила громкую похвалу от критиков, об этом мы писали в материалах-итогах Венецианского фестиваля. Но, несмотря на успех фильма, актриса призналась для подкаста Variety, что для нее неважно, выиграет ли она Оскар-2022.

Мне все равно. "Оскары" – такая забавная штука. Существует так много замечательных фильмов и удивительных актерских перевоплощений, которые вряд ли кто-то увидит. Это явно говорит о том, чем мы живем, что мы ищем, о чем заботимся. Я действительно ценю, что что-то, в чем я участвовала, спровоцировало такой огромный диалог. Мы делаем фильмы для того, чтобы они находили отклик в других людях,

– рассказала актриса в рамках подкаста Variety's Awards Circuit.

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы" 2021: смотрите трейлер

Сюжет фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

Драма рассказывает о событиях, которые произошли во время празднования Рождества членами королевской семьи в 1991 году. Сюжет разворачивается в загородном поместье Виндзоров – Сандрингем, который тоже в некотором смысле становится одним из персонажей истории. В окружении множества родственников одинокая девушка понимает, что настало время перемен и решается на самый важный шаг в своей жизни.

Также в картине приняли участие такие актеры:

Джек Фартинг ("Пуаро"),

Шон Харрис ("Макбет"),

Салли Хокинс ("Беззаботная"),

Эми Мэнсон ("Однажды в сказке").

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Интересно. Музыку для ленты написал гитарист британской группы Radiohead – Джонни Гринвуд.

Фильмография Кристен Стюарт