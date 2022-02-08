Зірка "Сутінок" Крістен Стюарт отримала номінацію на Оскар-2022 у категорії "Найкраща головна актриса" разом з такими легендами Голлівуду, як Ніколь Кідман та Пенелопа Крус. У номінації також доведеться позмагатись з неперевершеною Олівією Коулман та Джессікою Честейн.

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Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає лідируючі позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Важливо згадати, що до номінації акторку обрали члени Академії завдяки ролі принцеси Уельської у стрічці Пабло Ларрейна "Спенсер: Таємниця принцеси Діани". Світова прем'єра картини відбулась на 78-му Венеційському кінофестивалі 3 вересня 2021 року, а українські глядачі змогли побачити фільм вже 9 грудня.

Стрічка вже отримав гучну похвалу від критиків, про це ми писали у матеріалах-підсумках Венеційського фестивалю. Але, не зважаючи на успіх фільму, актриса зізналася для подкасту Variety, що для неї неважливо, чи виграє вона Оскар-2022.

Мені все одно. "Оскари" – така кумедна штука. Існує так багато чудових фільмів і дивовижних акторських перевтілень, які навряд чи хтось побачить. Це явно говорить про те, чим ми живемо, що ми шукаємо, про що піклуємось. Я дійсно ціную, що щось, у чому я брала участь, спровокувало такий величезний діалог. Ми робимо фільми для того, щоб вони знаходили відгук в інших людях,

– розповіла актриса у рамках подкасту Variety's Awards Circuit.

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Сюжет фільму "Спенсер: Таємниця принцеси Діани"

Драма розповідає про події, які відбулися під час святкування Різдва членами королівської родини у 1991 році. Сюжет розгортається у заміському маєтку Віндзорів – Сандрінгем, який теж у певному сенсі стає одним із персонажів історії. В оточенні безлічі родичів самотня Діана розуміє, що настав час змін і наважується на найважливіший крок у своєму житті.

Також в картині взяли участь такі актори:

Джек Фартінг ("Пуаро"),

Шон Гарріс ("Макбет"),

Саллі Гокінс ("Безтурботна"),

Емі Менсон ("Одного разу в казці").

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Цікаво. Музику для стрічки написав гітарист британської групи Radiohead – Джонні Грінвуд.

Фільмографія Крістен Стюарт