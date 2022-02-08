Кристен Стюарт впервые номинировали на Оскар-2022, хоть она и не желала этого: в чем причина

Во вторник 8 февраля 2022 года были объявлены главные претенденты на премию Оскар-2022. Американская актриса Кристен Стюарт получила первую в своей карьере номинацию престижной премии Голливуда. Но ранее звезда заявила, что ей безразлично на премию, – в чем дело, подробнее на Кино 24.

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт получила номинацию на Оскар-2022 в категории "Лучшая главная актриса" вместе с такими легендами Голливуда, как Николь Кидман и Пенелопа Крус. В номинации также придется посоревноваться с непревзойденной Оливией Коулман и Джессикой Честейн.

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Важно вспомнить, что в номинацию актрису выбрали члены Академии благодаря роли принцессы Уэльской в ленте Пабло Ларрейна "Спенсер: Тайна принцессы Дианы". Мировая премьера картины состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале 3 сентября 2021 года, а украинские зрители смогли увидеть фильм уже 9 декабря.

Лента уже получила громкую похвалу от критиков, об этом мы писали в материалах-итогах Венецианского фестиваля. Но, несмотря на успех фильма, актриса призналась для подкаста Variety, что для нее неважно, выиграет ли она Оскар-2022.

Мне все равно. "Оскары" – такая забавная штука. Существует так много замечательных фильмов и удивительных актерских перевоплощений, которые вряд ли кто-то увидит. Это явно говорит о том, чем мы живем, что мы ищем, о чем заботимся. Я действительно ценю, что что-то, в чем я участвовала, спровоцировало такой огромный диалог. Мы делаем фильмы для того, чтобы они находили отклик в других людях,

– рассказала актриса в рамках подкаста Variety's Awards Circuit.

"Спенсер: Тайна принцессы Дианы" 2021: смотрите трейлер

Сюжет фильма "Спенсер: Тайна принцессы Дианы"

Драма рассказывает о событиях, которые произошли во время празднования Рождества членами королевской семьи в 1991 году. Сюжет разворачивается в загородном поместье Виндзоров – Сандрингем, который тоже в некотором смысле становится одним из персонажей истории. В окружении множества родственников одинокая девушка понимает, что настало время перемен и решается на самый важный шаг в своей жизни.

Также в картине приняли участие такие актеры:

Джек Фартинг ("Пуаро"),

Шон Харрис ("Макбет"),

Салли Хокинс ("Беззаботная"),

Эми Мэнсон ("Однажды в сказке").

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Фильмография Кристен Стюарт

"Под водой" 2020

"Самый счастливый сезон" 2020

"Опасная роль Джин Сиберг" 2019

"Месть Лиззи Борден" 2018

"Все еще Элис" 2014

"На дороге" 2012

"Беглянки" 2010

"Сумерки. Сага" (2008 – 2011)

. Музыку для ленты написал гитарист британской группы Radiohead – Джонни Гринвуд.