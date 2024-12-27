Речь идет о фильме "Гладиатор 2", пишет 24 Канал со ссылкой на Variety. Это продолжение культовой ленты собрало в прокате 87 миллионов долларов за первую неделю.
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Кристофер Нолан оценил мастерство Ридли Скотта в продолжении известного фильма и назвал его опытным режиссером. По мнению Нолана, Ридли Скотту удалось найти баланс в фильме, добавить мизансцены, которые не только развлекают зрителя, но и подталкивают к тому, чтобы понять тему ленты.
Скотт позволяет миру "Гладиатора 2" говорить самому за себя, снова показывая нам, кто мы есть, просто приглашая насладиться этим безумным путешествием. Почему в Колизее появились акулы? Потому что мы этого требовали, и Скотт мастерски нам это дал,
– заметил Кристофер Нолан.
По мнению режиссера, вклад Ридли Скотта в кинематограф никогда не был должным образом оценен. Его идеи относительно визуала и съемок не замечались и отвергались тогдашними критиками.
Что известно о фильме "Гладиатор 2"
Это исторический художественный фильм, продолжение фильма 2000 года, который тогда получил Оскар.
События ленты разворачиваются через менее чем четверть века. Луциус (Пол Мескаль) – внук бывшего императора и сын Луцилы. Он живет с женой на африканском побережье, но после вторжения римлян становится рабом, а затем - гладиатором. Лента получила оценку 75% на Rotten Tomatoes.
"Гладиатор 2": смотрите трейлер онлайн
Добавим, другие знаменитые режиссеры тоже назвали свои любимые фильмы 2024 года.
- Альфонсо Куарон – "Я все еще здесь"
- Феде Альварес – "Головоломка 2"
- Крис Коламбус – My Old Ass
- Барри Дженкинс – "Никелевые мальчики"
- Дэвид Лоури – "Носферату".