Речь идет о фильме "Гладиатор 2", пишет 24 Канал со ссылкой на Variety. Это продолжение культовой ленты собрало в прокате 87 миллионов долларов за первую неделю.

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Кристофер Нолан оценил мастерство Ридли Скотта в продолжении известного фильма и назвал его опытным режиссером. По мнению Нолана, Ридли Скотту удалось найти баланс в фильме, добавить мизансцены, которые не только развлекают зрителя, но и подталкивают к тому, чтобы понять тему ленты.

Скотт позволяет миру "Гладиатора 2" говорить самому за себя, снова показывая нам, кто мы есть, просто приглашая насладиться этим безумным путешествием. Почему в Колизее появились акулы? Потому что мы этого требовали, и Скотт мастерски нам это дал,

– заметил Кристофер Нолан.

По мнению режиссера, вклад Ридли Скотта в кинематограф никогда не был должным образом оценен. Его идеи относительно визуала и съемок не замечались и отвергались тогдашними критиками.

Что известно о фильме "Гладиатор 2"

Это исторический художественный фильм, продолжение фильма 2000 года, который тогда получил Оскар.

События ленты разворачиваются через менее чем четверть века. Луциус (Пол Мескаль) – внук бывшего императора и сын Луцилы. Он живет с женой на африканском побережье, но после вторжения римлян становится рабом, а затем - гладиатором. Лента получила оценку 75% на Rotten Tomatoes.

"Гладиатор 2": смотрите трейлер онлайн

Добавим, другие знаменитые режиссеры тоже назвали свои любимые фильмы 2024 года.