Впервые за год в США открыли кинотеатры. Голливудский кинорежиссер Кристофер Нолан не упустил возможности посмотреть ленту на большом экране. И для этого он выбрал фильм "Иуда и Черный мессия".

Кинорежиссер пообщался и сфотографировался со сторонниками в холле, которые его узнали. По словам очевидцев, вместе с женой Эммой Кристофер Нолан посетил показ фильма "Иуда и Черный мессия".

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Как известно, Кристофер Нолан – сторонник просмотра фильмов именно в кинотеатрах. Он одним из немногих режиссеров выступил против того , чтобы его картины представляли на стримингових платформах. Поэтому появление Нолана в кинотеатре Лос-Анджелеса не вызывало недоумение.

В студиях все знают, что люди любят ходить в кино. Они вернутся в кинотеатры, когда это будет возможно... Мы уже это видели в других странах с нашим фильмом "Тенет", который собрал более 300 миллионов долларов на международном кинорынке,

– заявлял Кристофер Нолан.

"Иуда и Черный мессия": что известно о фильме

Лента расскажет о преступнике Уильяме О'Ниле, которому грозит заключение. Чтобы спастись и остаться на свободе, он соглашается на опасную сделку ФБР. Фактически Уильям становится агентом под прикрытием, который должен следить за радикальной организацией "Черные пантеры". Парень и сам становится ее участником, втирается в доверие к лидеру Фреду Хэмптону и сеет раздор внутри. Но очень быстро мелкие задачи О'Нила превращаются в планирование убийства.

Главные роли в фильме Шака Кинга получили:

Дэниел Калуя

Лейки Стэнфилд

Джесси Племонс

Доминик Фишбек

Эштон Сандерс

Фильм "Иуда и Черный мессия" стал номинантом Оскара-2021. Лента попала сразу в несколько категорий, в частности, она поборется за победу как "Лучший фильм", "Лучший актер второго плана", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший саундтрек" и "Лучшая операторская работа".