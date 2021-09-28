Режиссер Бен Стассен, ответственный за такие анимационные ленты, как "Королевские корги", "Бигфут-младший: Стань легендой!", "Семейка Бигфут", "Робинзон Крузо", в сотрудничестве с аниматорами студии Sony, создал нового героя – Кролецыпа, которого ждут приключения в духе "Индианы Джонса", "Мумии", "Лары Крофт" и "Круиза по джунглям". Об этом сообщает VLGFILM Ukraine.

Интересно Звезда "Короны" и Бенедикт Кембербетч в первом трейлере фильма "Кошачьи мира Луиса Уэйна"

Сюжет мультфильма "Кролецип и Хомяк Тьмы"

Харизматичный и отважный Кролецып больше всего на свете мечтает стать искателем приключений. Когда его дому грозит опасность, он отправляется в авантюрное путешествие невероятными местами, чтобы найти древний артефакт – таинственного Хомяка Тьмы.

"Кролецып и Хомяк Тьмы" 2021: смотрите трейлер

Приключенческая анимация "Кролецып и Хомяк Тьмы" появится в украинских кинотеатрах в 2022 году.