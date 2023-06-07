События фильма проходят весной 1945 года. Сюжет сосредоточивается вокруг германского дезертира Генриха (Роберт Маазер), молодой и отважной фермерки Эльзы (Мари Хакке) и целой группы нацистов.

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"Кровь и золото": обзор фильма

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По дороге с фронта к дочери Генрих попадает в лапы мародерского отряда СС. Их лидер (Александр Шеер) вешает его на дереве, но в последнюю минуту его видит и спасает Эльза, позже скрывающая его на своей ферме. Между тем эсэсовцы ищут еврейское сокровище, спрятанное в соседней деревне, но встречают ожесточенное сопротивление обессиленным крестьянам, которые хотят оставить сокровище себе.

Кадр из фильма "Кровь и золото" / Netflix

Фильм "Кровь и золото" снял режиссер Петер Торварт ("Верняк", "Кроваво-красное небо", "Факап, или Хуже не бывает"). В ленте сохранены типичные элементы классического стиля вестерна – динамика "Белой шляпы" и "Черной шляпы", противостояние маленьких городков, зарытое золото, методический темп, характерные оценки; все это представлено с современным сверхжестким оттенком, который обычно присущ Тарантино.

Кадр из фильма "Кровь и золото" / Netflix

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Если вам нравится смелый экшен "Бесславные ублюдки", то фильм "Кровь и золото" тоже для вас. Впрочем, подобно вестернам прошлого, ключевым отличием этого фильма от его современников является его сильная актерская игра с интересными персонажами.

Невероятная игра Роберта Мазера делает его лишь более глубоким и увлекательным. Эльза (Мари Гакке), Соня (Йордис Трибель) и подполковник (Александер Шеер) поражают мужеством, которого заслуживает зритель, не прибегая к карикатурному абсурду.

Кадр из фильма "Кровь и золото" / Netflix

Фильм не скучен, поэтому не удивительно, почему он выбился в лидеры в рейтинговом списке Netflix за период с 29 мая по 4 июня.

"Кровь и золото" занял первое место в рейтинге Netflix / Netflix

"Кровь и золото" 2023: смотрите трейлер