Події фільму відбуваються навесні 1945 року. Сюжет зосереджується навколо німецького дезертира Генріха (Роберт Маазер), молодої та відважної фермерки Ельзи (Марі Хакке) та цілої групи нацистів.

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"Кров і золото": огляд фільму

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По дорозі з фронту до доньки Генріх потрапляє в лапи мародерського загону СС. Їхній лідер (Олександр Шеєр) вішає його на дереві, але в останню хвилину його бачить і рятує Ельза, яка пізніше переховує його на своїй фермі. Тим часом есесівці шукають єврейський скарб, захований у сусідньому селі, але зустрічають запеклий опір знесилених селян, які хочуть залишити скарб собі.

Кадр з фільму "Кров і золото" / Netflix

Фільм "Кров і золото" зняв режисер Петер Торварт ("Верняк", "Криваво-червоне небо", "Факап, або Гірше не буває"). У стрічці збережені типові елементи класичного стилю вестерну – динаміка "Білого капелюха" та "Чорного капелюха", протистояння маленьких містечок, закопане золото, методичний темп, характерні оцінки; все це представлене із сучасним наджорстоким відтінком, який зазвичай притаманний Тарантіно.

Кадр з фільму "Кров і золото" / Netflix

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Якщо вам подобається сміливий екшен "Безславні виродки", то фільм "Кров і золото" також для вас. Втім, подібно до вестернів минулого, ключовою відмінністю цього фільму від його сучасників є його сильна акторська гра з цікавими персонажами.

Неймовірна гра Роберта Мазера робить його лише глибшим і більш захопливим. Ельза (Марі Гакке), Соня (Йордіс Трібель) та підполковник (Александер Шеєр) вражають мужністю, на яку заслуговує глядач, не вдаючись до карикатурного абсурду.

Кадр з фільму "Кров і золото" / Netflix

Фільм не нудний, тож не дивно, чому він вибився в лідери у рейтинговому списку Netflix за період з 29 травня по 4 червня.

"Кров і золото" посів перше місце в рейтингу Netflix / Netflix

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