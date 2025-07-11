В свободном доступе: шикарный турецкий сериал, который можно посмотреть в YouTube на украинском языке

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Мелодраматическая киноистория, премьера которой состоялась в 2022 году. Больше о сюжете сериала читайте в материале Кино 24.

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О чем сюжет сериала "Кровавые цветы"

По сюжету сериала "Кровавые цветы" давняя вражда между двумя турецкими семьями началась после трагической гибели женщины много лет назад.

После смерти матери молодой наследник могущественного рода Баран вынужден взять на себя все обязанности главы семьи, ведь его отец тяжело болен и не способен выполнять эти обязанности.



Сериал "Кровавые цветы" / Кадр из сериала

Дилан – девушка из другой семьи, занимается небольшой шашлычной. Она мечтает об образовании и недавно поступила в университет за рубежом.

Однако неожиданная встреча меняет судьбы обоих – и Барана, и Дилан. Чтобы положить конец многолетней вражде между семьями, они принимают непростое решение: пожениться.

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