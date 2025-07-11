Мелодраматична кіноісторія, прем'єра якої відбулась у 2022 році. Більше про сюжет серіалу читайте в матеріалі Кіно 24.

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Про що сюжет серіалу "Криваві квіти"

За сюжетом серіалу "Криваві квіти" давня ворожнеча між двома турецькими родинами розпочалася після трагічної загибелі жінки багато років тому.

Після смерті матері молодий спадкоємець могутнього роду Баран змушений взяти на себе всі обов'язки голови сім'ї, адже його батько тяжко хворий і не здатен виконувати ці обов'язки.



Серіал "Криваві квіти" / Кадр із серіалу

Ділан – дівчина з іншої родини, опікується невеликою шашличною. Вона мріє про освіту й нещодавно вступила до університету за кордоном.

Однак несподівана зустріч змінює долі обох – і Барана, і Ділан. Щоб покласти край багаторічній ворожнечі між родинами, вони приймають непросте рішення: одружитися.

Дивіться серіал "Криваві квіти" в YouTube українською мовою за посиланням.

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