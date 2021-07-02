"Круиз по джунглям": месседжи фильма от Дуэйна Джонсона Эмили Блант в эффектных трейлерах

За месяц до летней премьеры 2021 года Disney представила еще два новых персонажных трейлера с Дуэйном Джонсоном и Эмили Блант. Каждый из них говорит о своей увлеченности, бесстрашии, героичности и особенности чрезвычайно приключенческого фильма "Круиз по джунглям" (Jungle Cruise).

В приключенческом фильме "Круиз по джунглям" Дуэйн "Скала" Джонсон играет капитана парохода. Он пытается найти лечебное дерево Амазонки вместе с британской путешественницей-исследовательницей, которую играет Эмили Блант.

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Мировая премьера фильма назначена на 30 июля 2021 года.

Что показали в трейлерах "Круиз по джунглям"

Первый ролик рассказывает об Эмили Блант, которая перевоплощается в роль британской исследовательницы Лили Хоутон. По сюжету она приезжает в Амазонские джунгли в поисках магического лечебного растения.

Эмили Блант в трейлере "Круиз по джунглям" 2021: смотрите онлайн

Второй ролик представил Дуэйн Джонсон, поэтому трейлер посвящен ему – героическому и бесстрашному Фрэнку Вольфу. В нем он предстает веселым, самоуверенным капитаном, который "застрял" в долгах и поэтому соглашается на экспедицию Лили Хоутон.

Дуэйн Джонсон в трейлере "Круиз по джунглям" 2021: смотрите онлайн

июльской премьеры "Круиз по джунглям" стал испанский кинорежиссер Жауме Колет-Серра ("Дом восковых фигур", "Дитя тьмы") по сценарию Майкла Грина, Гленна Фикарра и других.

Приключенческий фильм "Круиз по джунглям" создан по мотивам одноименного маршрута, который предлагают посетителям Диснейленда. Во время путешествия гости парка плывут на специально оборудованной лодке по тщательно проложенному маршруту в сопровождении гида. По дороге посетители погружаются в атмосферу 1930-х годов и чувствуют себя настоящими исследователями дикой природы. Впервые маршрут был открыт в 1955 году. Сейчас он действует почти во всех Диснейлендах мира. Новый проект студии Disney является четвертым в истории, созданным по мотивам тематических маршрутов парка Диснейленд. Самой популярной из подобных проектов стала франшиза "Пираты Карибского моря", – отмечает "Планета кино".