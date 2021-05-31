Дуэйн Джонс и Эмили Блант: сеть поразил трейлер фильма "Круиз по джунглям"

Disney опубликовала финальный трейлер летней премьеры 2021 года "Круиз по джунглям" (Jungle Cruise). Сюжет фильма основан на одноименном аттракционе в парке развлечений Диснейленд. Но, несмотря на кажущуюся "детскость" подхода, похоже на то, что экшн получится достаточно зрелищным и интересным.

В в приключенческом фильме "Круиз по джунглям" Дуэйн "Скала" Джонсон играет капитана парохода. Он пытается найти лечебное дерево Амазонки вместе с британской путешественницей-исследовательницей, которую играет Эмили Блант.

К теме 7 долгожданных кинопремьер июня 2021 года

Мировая премьера фильма назначена на 30 июля 2021 года.

Что показали в трейлере "Круиз по джунглям"

Трейлер начинается с боевой сцены, в которой доктор Лили Гоутон (Блант) и Фрэнк Вольф (Джонсон) пытаются уйти от головорезов. Затем наш взгляд обращают на краткое изложение сюжета фильма, в котором британская исследовательница (Блант) нанимает капитана (Джонсона), чтобы тот нашел в джунглях секретное мифическое дерево, которое, согласно легенде, может вылечить любую болезнь. Кажется, что доктор Лили добросовестно готова привлечь свои знания ради спасения всего человечества. На пути к цели приключается много опасностей, включая диких животных, ловушки, монстров и немецких злодеев на подводной лодке, вооруженной торпедами.

. Новый трейлер появился через год после того, как были обнародованы первые кадры "Круиза по джунглям", прежде чем фильм был перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19.



Постер к фильму "Круиз по джунглям" / Disney

Режиссером июльской премьеры "Круиз по джунглям" стал испанский кинорежиссер Жауме Кольет-Серра ("Дом восковых фигур", "Дитя тьмы") по сценарию Майкла Грина, Гленна Фикарра и других.

Как и в случае с другими крупными релизами Disney на 2021 год, такими как Cruella и Black Widow, "Круиз по джунглям" (Jungle Cruise) выйдет одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе Disney + Premier Access.

"Круиз по джунглям" 2021: смотрите трейлер