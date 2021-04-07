Представители Disney подогревают интерес зрителей к новому фильму "Круэлла". В сети презентовали трейлер, который показал, на что способен злодейка Круэлла де Вилль.

"Круэлла": новый трейлер

Новый трейлер "Круэллы" раскрыл интересные детали ленты. Так, в ролике показали, что главная героиня работала на икону моды баронессу фон Хельман. Ее невыносимое и деспотическое поведение заставило главную героиню вступить в изобретательное противостояния. Круэлла начала мстить баронессе, уничтожая коллекции ее дорогой одежды, устраивая разборки на элитных вечеринках в ее доме и похищая собак, которых так любит ее оппонентка.

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Новый трейлер Disney дает зрителям понять: Круэлла не остановится ни перед чем. Кроме этого, авторы объяснят и нездоровую любовь злодейки к наряду черно-белого цвета.

"Круэлла": смотрите новый трейлер

Сюжет фильма "Круэлла"

Все события фильма "Круэлла" пройдут в Лондоне в 1970 годах. Тогда молодая швея Эстелла устроится на работу и производить одежду, что разрабатывает баронесса фон Хельман. Условия, в которых оказалась девушка, заставят ее переосмыслить свою жизнь и открыть свою темную сторону. Так британцы познакомятся с загадочной Круэллы, чьи выходки будут ужасать Хельман.