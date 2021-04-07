Представники Disney підігрівають цікавість глядачів до нового фільму "Круелла". У мережі презентували трейлер, який показав, на що здатна лиходійка Круелла де Вілль.

"Круелла": новий трейлер

Новий трейлер "Круелли" розкрив цікаві деталі стрічки. Так, у ролику показали, що головна героїня працювала на ікону моди баронесу фон Хельман. Її нестерпна і деспотична поведінка змусила головну героїню вступити у винахідливе протистояння. Круелла почала мстити баронесі, знищуючи колекції її дорогого одягу, влаштовуючи розбірки на елітних вечірках в її домі та викрадаючи собак, яких так любить її опонентка.

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Новий трейлер Disney дає глядачам зрозуміти: Круелла не зупиниться ні перед чим. Окрім цього, автори пояснять і нездорову любов лиходійки до вбрання чорно-білого кольору.

"Круелла": дивіться новий трейлер

Сюжет фільму "Круелла"

Усі події фільму "Круелла" відбуватимуться у Лондоні в 1970 роках. Там молода швачка Естелла влаштується на роботу і виготовлятиме одяг, що розробляє баронеса фон Хельман. Умови, в яких опинилась дівчина, змусять її переосмислити своє життя і відкрити свою темну сторону. Так британці познайомляться із загадковою Круеллою, чиї витівки жахатимуть Хельман.

Стрічка є приквелом до "101 далматинця" та розкриває історію Круелли де Вілль. Саме ця лиходійка відзначилась погонею за собаками в прагненні зробити шубку з їхнього хутра. А от як талановита дизайнерка, яка мріяла підкорювати світ фешн-індустрії, перетворилась на безжальну Круеллу – глядачі побачать з 28 травня 2021 року. Саме на цю дату запланована прем'єра стрічки, про що оголосили завдяки ефектному постеру з виконавицею головної ролі Еммою Стоун.