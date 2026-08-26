Маньяки, лжецы и очень странные детективы: 5 сериалов, которые стоит посмотреть хотя бы раз

Хороший криминальный сериал обладает одной коварной особенностью: начинаешь его смотреть ради загадочного убийства, а заканчиваешь размышлениями о человеческой природе, морали и о том, почему все герои категорически не хотят просто обратиться к психологу.

24 Канал собрал пять сериалов, которые точно не дадут заскучать. Здесь есть убийства, тайны, ложь, двойные игры и достаточно психологических травм, чтобы после просмотра захотелось проверить, точно ли закрыта дверь.

"Настоящий детектив"

Жанр: криминальная драма, детектив, триллер, психологическая драма

IMDb: 8,8

Сериал рассказывает отдельные криминальные истории, но первый сезон стал практически эталоном жанра. В центре – детективы Раст Коул и Мартин Харт, расследующие жуткое убийство в Луизиане.

Дело начинается в 1995 году, а спустя 17 лет мужчины вновь возвращаются к нему. И, как это обычно бывает с нераскрытыми делами, вместе с ним возвращаются все старые проблемы.

Здесь есть серийный убийца, жуткая атмосфера, религиозная символика, болота Луизианы и философские беседы, после которых хочется не спать, а срочно обсудить с кем-нибудь природу человеческого зла.

Почему стоит посмотреть: ради атмосферы, актерской игры и ощущения, что ты не просто расследуешь преступление вместе с героями, а постепенно погружаешься в их сознание.

"Настоящий детектив": смотреть трейлер

"Мейр из Истауна"

Жанр: криминальная драма, детектив, психологическая драма, mystery

IMDb: 8,4

Небольшой американский городок, где все знают всех, а значит, по законам жанра, абсолютно никто не знает правды.

Кейт Уинслет играет детектива Мейр Шиан, расследующую убийство молодой матери. Параллельно ее собственная жизнь методично рушится: семейные проблемы, старые трагедии, напряженные отношения с близкими – и все это нужно как-то совместить с работой.

"Мэйр из Истауна" прекрасно показывает, что настоящий детектив – это не обязательно гений с доской, фотографиями и красными нитками. Иногда это уставший человек, который просто очень давно живет в этом городе и примерно знает, кто с кем спал, поссорился, развелся и кому не стоит доверять.

Почему стоит посмотреть: ради Кейт Уинслет, мрачной атмосферы маленького городка и детектива, в котором личные проблемы героев не менее важны, чем само расследование.

"Мейр из Истауна": смотреть трейлер

"Лестница"

Жанр: true crime, криминальная драма, биографический сериал, психологический триллер

IMDb: 7,1

В лестнице в доме Майкла Петерсона находят мертвой его жену Кэтлин. Петерсона обвиняют в убийстве, после чего начинается долгий судебный процесс, растянувшийся на 16 лет. Сериал основан на реальной истории.

Колин Ферт играет мужа, вокруг которого постепенно накапливается все больше вопросов. Тони Коллетт – его погибшую жену, а семейная история превращается в сложный клубок подозрений, версий, судебных разбирательств и попыток понять, что же на самом деле произошло.

Почему стоит посмотреть: если вы любите true crime и реальные дела, после финала которых хочется открыть Google и еще час читать о реальных людях.

"Лестница": смотреть трейлер

"Лютер"

Жанр: криминальная драма, детектив, психологический триллер

IMDb: 8,4

Джон Лютер – блестящий лондонский детектив, который прекрасно понимает психологию преступников. Есть только одна маленькая проблема: он сам не очень умеет жить по правилам.

Лютер расследует особо сложные убийства, часто имеет дело с серийными преступниками и регулярно использует методы, которые заставляют его начальство нервно смотреть на часы. Его личную жизнь тоже нельзя назвать образцовой.

А еще есть Алиса Морган – чрезвычайно умная женщина, которая буквально с первой серии становится для Лютера интеллектуальным вызовом. Их отношения – это особый вид психологического пинг-понга, где мячом служит чужая нервная система.

Почему стоит посмотреть: если хочется динамичного британского детектива, сильного главного героя и преступников, которые порой кажутся умнее всех полицейских в кадре.

"Лютер": смотреть трейлер

"Ночной администратор"

Жанр: шпионский триллер, криминальная драма, детектив

IMDb: 8,0

А теперь немного отдохнем от трупов в провинциальных городках и отправимся туда, где преступления происходят на яхтах, в дорогих отелях и в компании людей, у которых столько денег, что слово "скромность" для них звучит как название иностранного блюда.

Том Хиддлстон играет Джонатана Пайна – бывшего британского военного, который работает ночным менеджером в отеле в Каире.

Его привлекают к секретной операции: Пайн должен проникнуть в окружение влиятельного торговца оружием Ричарда Ропера, которого играет Хью Лори.

Далее начинается классический шпионский квест: двойные игры, ложь, роскошные курорты, оружие, опасные люди и главный герой, которому нужно очень убедительно притворяться, что он не шпион.

Почему стоит посмотреть: благодаря " " Гиддлстона, Хью Лори, шпионским интригам и возможности хотя бы на шесть серий представить, что жизнь – это не счета, дедлайны и коммуналка, а секретная операция на Майорке.

"Ночной администратор": смотреть трейлер

Детективов много не бывает, поэтому ловите еще одну подборку сериалов на вечер. Запутанные сюжеты, загадочные преступления и интересные финалы.