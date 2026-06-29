Где сейчас актриса Ксения Николаева, снявшаяся в популярном сериале "Теория зла"

Ксения Николаева – заслуженная и народная артистка Украины, которая всю свою жизнь посвятила театру и кино. Она ведет довольно уединенный образ жизни, однако продолжает выходить на сцену.

Женщина родилась в семье актеров Анны Николаевой и Николая Пеньковича. Она пошла по стопам родителей и также стала актрисой театра и кино. В 1979 году она окончила вуз имени Карпенко-Карого и прошла курс у народного артиста Украины Николая Рушковского. Узнайте больше в материале 24 Канала о жизни Николаевой.

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Где сейчас Ксения Николаева?

С 1980 по 1994 годы работала в Киевском академическом театре русской драмы имени Леси Украинки.

В Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра работала с 1994 по 2022 год. Актрису можно было увидеть в спектакле "То, что скрывают французы…".

Сегодня же Ксения работает в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украинки. Николаева играет в ряде спектаклей: "Танго", "Свои", "Паромщик", "Калика с острова Инишмаан".

Ксения Николаева в спектаклях / Фото театра имени Леси Украинки

Народная артистка также участвует в программах благотворительного фонда "Родной дом".

Что касается личной жизни, то знаменитость публично не говорит о своем муже и детях. В соцсетях она изредка публикует фотографии.

Ксения Николаева с мужем / Фото из Instagram актрисы

Фильмография Ксении Николаевой

"Ой, не ходи, Гриця" (1978);

"Цветы луговые" (1981);

"Колесо истории" (1981);

"Копилка";

"Право управлять" (1981);

"Оранжевое небо" (2006)

"Свои дети" (2007)

"Тайна Святого Патрика" (2006);

"Инди" (2007);

"Я заплачу завтра" (2019);

"Теория зла"(2021) и другие.

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