Жінка народилась у сім'ї акторів Ганни Ніколаєвої та Миколи Пеньковича. Вона пішла стопами батьків й також стала акторкою театру та кіно. У 1979 році закінчила навчання у виші Карпенка-Карого і пройшла курс народного артиста України Миколи Рушковського. Дізнавайтесь більше у матеріалі 24 Каналу про життя Ніколаєвої.
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Де зараз Ксенія Ніколаєва?
З 1980 по 1994 роки працювала в Київському академічному театрі російської драми імені Лесі Українки.
У Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра працювала з 1994 року по 2022 роки. Акторку можна було побачити у виставі "Те, що приховують французи…".Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Сьогодні ж Ксенія працює у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки. Ніколяєва грає у низці вистав: "Танго", "Свої", "Поромник", "Каліка з острова Інішмаан".
Ксенія Ніколаєва у виставах / Фото театру імені Лесі Українки
Народна артистка також бере участь у програмах благодійного фонду "Рідний дім".
Що стосується особистого життя, то знаменитість публічно не говорить про свого чоловіка та дітей. У соцмережах зрідка може опублікувати світлини.
Ксенія Ніколаєва з чоловіком / Фото з інстаграму акторки
Фільмографія Ксенії Ніколаєвої
- "Ой не ходи, Грицю" (1978);
- "Квіти лугові" (1981);
- "Колесо історії" (1981);
- "Скарбничка";
- "Право керувати" (1981);
- "Помаранчеве небо" (2006)
- "Свої діти" (2007)
- "Таємниця Святого Патрика" (2006);
- "Інді" (2007);
- "Я заплачу завтра" (2019);
- "Теорія зла" (2021) та інші.
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