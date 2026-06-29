Один із найкращих способів відволіктися від виснажливої погоди – влаштувати затишний кіновечір. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про культовий фільм "Післязавтра", який змусить забути про спеку хоча б на кілька годин.

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Про що сюжет фільму "Післязавтра"?

Цей фантастичний трилер поєднав у собі теми зміни клімату, глобального потепління, льодовикового періоду, масштабних стихійних лих і боротьби за виживання. Події розгортаються у час, коли Землі загрожує безпрецедентна екологічна катастрофа.

"Післязавтра": дивіться онлайн трейлер фільму

Потужні природні явища руйнують міста, а вода знищує все на своєму шляху. Кліматолог Джек Голл намагається з'ясувати причини катастрофічних змін клімату та знайти спосіб запобігти глобальному лиху. Адже під загрозою опиняються не лише окремі країни, а й саме існування людства. Водночас його син перебуває в Нью-Йорку, який несподівано накриває новий льодовиковий період.

Джек вирушає до міста, щоб урятувати його, попри смертельну небезпеку.

Що цікаво знати про стрічку?

Стрічка постійно тримає в напрузі, змушуючи хвилюватися за долю героїв. Попри те, що фільм вийшов понад 20 років тому, він і сьогодні залишається актуальним, особливо на тлі сучасних кліматичних змін.

Багато глядачів називають його одним із найкращих фільмів-катастроф, які їм доводилося бачити. Недарма "Післязавтра" став найкасовішим голлівудським фільмом канадського виробництва з урахуванням інфляції.

У рейтингу IMDb стрічка отримала 6.5 балів з 10 можливих.

Прем'єра стрічки відбулася у 2004 році. Над фільмом працював сценарист, режисер і продюсер Роланд Еммеріх. Зйомки проходили в Торонто та Монреалі.

Головні ролі виконали Денніс Квейд, Джейк Джилленгол, Еммі Россум, Деш Майок, Джей О. Сандерс, Села Ворд та Ієн Голм.