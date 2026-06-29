Один из лучших способов отвлечься от изнурительной погоды – устроить уютный киновечер. В материале 24 Канала мы рассказываем подробнее о культовом фильме "Послезавтра", который заставит забыть о жаре хотя бы на несколько часов.

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О чем сюжет фильма "Послезавтра"?

Этот фантастический триллер объединил в себе темы изменения климата, глобального потепления, ледникового периода, масштабных стихийных бедствий и борьбы за выживание. События разворачиваются в то время, когда Земле угрожает беспрецедентная экологическая катастрофа.

"Послезавтра": смотрите онлайн трейлер фильма

Мощные природные явления разрушают города, а вода уничтожает всё на своём пути. Климатолог Джек Холл пытается выяснить причины катастрофических изменений климата и найти способ предотвратить глобальное бедствие. Ведь под угрозой оказываются не только отдельные страны, но и само существование человечества. В то же время его сын находится в Нью-Йорке, который неожиданно накрывает новый ледниковый период.

Джек отправляется в город, чтобы спасти его, несмотря на смертельную опасность.

Что интересно знать о фильме?

Фильм постоянно держит в напряжении, заставляя переживать за судьбу героев. Несмотря на то, что фильм вышел более 20 лет назад, он и сегодня остается актуальным, особенно на фоне современных климатических изменений.

Многие зрители называют его одним из лучших фильмов-катастроф, которые им доводилось видеть. Недаром "Послезавтра" стал самым кассовым голливудским фильмом канадского производства с учётом инфляции.

В рейтинге IMDb картина получила 6,5 баллов из 10 возможных.

Премьера фильма состоялась в 2004 году. Над фильмом работал сценарист, режиссёр и продюсер Роланд Эммерих. Съёмки проходили в Торонто и Монреале.

Главные роли исполнили Деннис Квейд, Джейк Джилленхолл, Эмми Россум, Деш Майок, Джей О. Сандерс, Села Уорд и Иэн Холм.