На шаг ближе к Оскару: полный список победителей BAFTA-2024
Источник:BAFTA
18 февраля в Лондоне объявили победителей престижной британской кинопремии BAFTA. Теперь фильмы, которые с нетерпением ждут марта, чтобы узнать, кто станет обладателем Оскара-2024, стали на шаг к нему ближе.
Известно, что украинский фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию в номинации "Лучший документальный фильм". Узнайте в материале полный список победителей.
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Фильмы, которые получили больше всего наград в этом году
На церемонии британской кинопремии BAFTA, состоявшейся в Лондоне 18 февраля, фильмы "Оппенгеймер" и "Бедные создания" получили больше всего наград. В частности, "Оппенгеймер" получил 7 наград из 13 номинаций, включая лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль и мужскую роль второго плана.
Фильму "Бедные создания" удалось получить 5 наград из 11 номинаций, включая признание за лучшую женскую роль, а также за костюмы, грим и прически.
К сожалению, кассовый хит "Барби" в прошлом году не получил ни одной награды, хотя был представлен в пяти категориях. Так же оставшись без признания за свои достижения остались фильмы "Убийцы цветочной полни" Мартина Скорсезе и "Маэстро" Брэдли Купера.
В то же время лента "Зона интереса", которая является совместным проектом Великобритании и Польши и рассказывает о немецком надзирателе в концлагере Аушвиц, получила три победы в восьми номинациях. Фильм выйдет в украинский прокат с 22 февраля.
"Зона интереса": смотрите онлайн трейлер фильма
Полный список победителей BAFTA-2024
- Лучший фильм – "Оппенгеймер"
- Лучший британский фильм – "Зона интереса"
- Лучший документальный фильм – "20 дней в Мариуполе"
- Лучшая актриса – Эмма Стоун "Бедные создания"
- Лучший актер – Киллиан Мерфи "Оппенгеймер"
- Лучший режиссер – Кристофер Нолан "Оппенгеймер"
- Лучшая актриса второго плана – Да'Вин Джой Рэндольф "Остатки"
- Лучший актёр второго плана – Роберт Дауни-младший, "Оппенгеймер"
- Лучший дебют британского сценариста, режиссера или продюсера – Earth Mama
- Лучший оригинальный сценарий – "Анатомия падения"
- Лучший адаптированный сценарий – "Американское чтиво"
- Лучший фильм на иностранном языке – "Зона интереса"
- Лучший анимационный фильм – "Мальчик и цапля" (Хаяо Миядзаки)
- Лучшая музыка к фильму – "Оппенгеймер"
- Лучший кастинг – "Остатки"
- Лучшая операторская работа – "Оппенгеймер"
- Лучший монтаж – "Оппенгеймер"
- Лучшая работа художника постановщика – "Бедные создания"
- Лучший дизайн костюмов – "Бедные создания"
- Лучший грим и причёски – "Бедные создания"
- Лучший звук – "Зона интереса"
- Лучшие визуальные эффекты – "Бедные создания"
- Лучшая британская короткая анимация – "День краба"
- Лучший британский короткий фильм – "Медуза и лобстер"
- Лучшая новая звезда – Миа Маккенна-Брюс (из драмы "Как заниматься сексом")