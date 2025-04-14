Дамблдор, Снейп, Макгонегел и другие: HBO утвердил шестерых актеров сериала о Гарри Поттере

Телеканал HBO, который работает над сериалом о Гарри Поттере, объявил часть актерского состава. Это шестеро взрослых актеров, которые сыграют в шоу.

Взрослый актерский состав официально утвержден. Сериал о Гарри Поттере станет новой экранизацией романов Джоан Роулинг о мальчике, который выжил. Об этом пишет Кино 24 со ссылкой на The Guardian.

К слову Актер известный по роли Дадли Дурсли из "Гарри Поттера" сыграет в фильме российского режиссера

Роль директора Хогвартса получил победитель премии Эмми и "Золотого глобуса" Джон Литгоу.

Его заместительницу и воспитательницу факультета Грифиндор сыграет номинантка на премию Оскар – Джанет Мактир.

Паапа Эссьеду, которого знают по сериалу "Банды Лондона", получил роль воспитателя факультета Слизерина и преподавателя зельеварения и защиты от Темных Искусств Северуса Снейпа.



Утвержденный актерский состав / Фото из инстаграма HBO

Британский актер Ник Фрост сыграет Рубеуса Хегрида – лесника Хогвартса и преподавателя ухода за магическими существами.

Роль смотрителя Аргуса Филча досталась Полу Уайтхаусу, а профессора Квирела – Люку Таллону.

Мы рады, что у нас есть такие необыкновенные таланты. Мы не можем дождаться, когда они предоставят этим любимым персонажам новую жизнь,

– прокомментировали новость шоуранерка и исполнительный продюсер Франческа Гардинер и режиссер и продюсер Марк Майлод.

Что сейчас известно о будущем сериале