24 Канал подготовил подборку фильмов, которые не только получили мировое признание, но и продолжают поражать новое поколение зрителей. Эти киноленты стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

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"Крестный отец" (1972)

В центре сюжета – могущественная семья Корлеоне, которую возглавляет влиятельный дон мафии, по имени Вито. Он руководит криминальным бизнесом в Нью-Йорке, используя принципы чести, уважения и жестокой власти. Его сын Майкл старается не вмешиваться в дела семейного бизнеса, пока не происходит попытка покушения на Вито.

"Крестный отец": смотрите трейлер фильма онлайн

"Побег из Шоушенка" (1994)

Банковского работника Энди несправедливо приговорили к пожизненному заключению за убийство жены и ее любовника. Главный герой оказывается в суровой тюрьме Шоушенк, где царят жестокость и безнадежность. Несмотря на тяжелые условия жизни, Энди не теряет духа. Ему даже удается втереться в доверие к администрации тюрьмы и найти настоящего друга.

"Побег из Шоушенка": смотрите трейлер фильма онлайн

"Форрест Гамп" (1994)

Форрест Гамп – добрый человек с низким IQ, но большим сердцем. Его жизнь состоит из невероятных приключений: он становится звездой футбола, воюет во Вьетнаме, основывает успешный бизнес и даже влияет на ключевые события в истории США. Несмотря на все достижения, Форрест остается преданным своей подруге Дженни, в которую влюблен еще с детства.

"Форрест Гамп": смотрите трейлер фильма онлайн

"Бойцовский клуб" (1999)

Сюжет фильма разворачивается вокруг офисного работника, который страдает от бессонницы и ощущения бессмысленности жизни. Однажды главный герой знакомится с таинственным Тайлером Дерденом – харизматичным и бунтарским мужчиной, который живет без правил. Вместе они создают подпольный "Бойцовский клуб" – место, где люди могут избавиться от агрессии, борясь друг с другом. Впоследствии клуб становится масштабным движением, которое бросает вызов обществу.

"Бойцовский клуб": смотрите трейлер фильма онлайн

"Список Шиндлера" (1993)

Фильм основан на реальной истории и рассказывает о немецком бизнесмене Оскаре Шиндлере. События происходят во время Второй мировой войны. Мужчина стремится открыть свою фабрику, куда нанимает евреев. Сначала Оскар ищет только прибыли, но постепенно осознает свою настоящую миссию – спасение человеческих жизней. Используя свои связи, Шиндлер спасает многочисленное количество евреев от нацистских концлагерей во время Холокоста.

"Список Шиндлера": смотрите трейлер фильма онлайн

Эти фильмы можно смело назвать настоящими кинематографическими шедеврами, которые оставляют глубокий след в душе зрителей. Выбирайте ленту из списка и наслаждайтесь просмотром!